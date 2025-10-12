Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μετέβησαν το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το βράδυ ο ισραηλινός στρατός, δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Admiral Cooper, Jared Kushner and I traveled to Gaza today to verify Israel’s compliance with Phase I of the agreement. We received detailed briefings on security, humanitarian aid, and deconfliction efforts. With continued commitment, peace remains within reach. pic.twitter.com/a3L5TqyW0k — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 11, 2025

“Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ”, δήλωσε ο στρατός.