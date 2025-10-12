Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μετέβησαν το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το βράδυ ο ισραηλινός στρατός, δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

“Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ”, δήλωσε ο στρατός.

 

