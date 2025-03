Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, αποκάλυψε ότι Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσευχήθηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας, που έγινε εναντίον του τον περασμένο Ιούλιο κατά την διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του.

Στο podcast του Τάκερ Κάρλσον, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησής του με τον Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος του διηγήθηκε πώς αντέδρασε όταν έμαθε για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Όταν πυροβόλησαν τον πρόεδρο, πήγε στην τοπική εκκλησία, συναντήθηκε με τον ιερέα του και προσευχήθηκε για εκείνον». Ο Πούτιν «αισθάνεται φίλος του και προσευχόταν για τον φίλο του», εξήγησε ο Γουίτκοφ. Πρόσθεσε ακόμα ότι είπε την ιστορία αυτή στον Τραμπ, ο οποίος συγκινήθηκε.

Trump’s Envoy Witkoff:

When the president (Trump) was shot, Putin went to his local church and met with his priest and prayed for the president.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Putin had a friendship with him and he was praying for his friend.

Putin gifted Trump a custom portrait by a top Russian artist. pic.twitter.com/YVO5lK7ohn

— Clash Report (@clashreport) March 22, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ