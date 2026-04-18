Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες ήττες» στον εχθρό, σύμφωνα με ένα γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγο μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό.

«Το γενναίο Πολεμικό Ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τον εχθρό να γευτεί την πίκρα νέων ηττών», διαβεβαίωσε σε δήλωσή του, που αναρτήθηκε στο Telegram.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον διορισμό του.

‌Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei issues message on the occasion of Iran Army Day: The Army of Iran, relying upon the Al Maighty God and its popular base and, along with other armed forces, has confronted the two armies of the global arrogance… pic.twitter.com/RCTOkj0WHY — IranPress (@IranPress_eng) April 18, 2026

«Ο Στρατός του Ιράν, στηριζόμενος στον Παντοδύναμο Θεό και στη λαϊκή του βάση, και μαζί με τις άλλες Ένοπλες Δυνάμεις, αντιμετώπισε τους δύο στρατούς του μετώπου της παγκόσμιας αλαζονείας, εκθέτοντας την ταπείνωσή τους μπροστά στον κόσμο.

Καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Στρατού πέφτουν σαν κεραυνοί πάνω στους εγκληματίες των ΗΠΑ και του σιωνισμού, το γενναίο Πολεμικό Ναυτικό του είναι έτοιμο να κάνει τους εχθρούς να γευτούν πικρές ήττες», αναφέρεται συγκεκριμένα στο μήνυμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.