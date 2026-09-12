Ασαφές παραμένει το κατά πόσον ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα δώσει το «παρών» στη Σύνοδο Κορυφής της G20, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Interfax, η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές της αποφάσεις για το ταξίδι.

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρκέστηκε να δηλώσει: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάμε στο Μαϊάμι». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε νωρίτερα και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της ρωσικής προεδρίας, Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος επισήμανε πως το ενδεχόμενο να παρευρεθεί ο Ρώσος πρόεδρος στη διάσκεψη «δεν έχει ακόμα συζητηθεί» στη ρωσική πρωτεύουσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον περασμένο Απρίλιο, το Κρεμλίνο είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο της G20. Η εξέλιξη εκείνη είχε ακολουθήσει σχετικές αναφορές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί πως η παρουσία του Ρώσου ομολόγου του θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη για τις εργασίες της διάσκεψης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η ρωσική αντίδραση στα πρόσφατα σχόλια του Ουκρανού προέδρου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το παράθυρο να ταξιδέψει και ο ίδιος στο Μαϊάμι σε περίπτωση που παραστεί ο Πούτιν, με σκοπό να επιδιώξει μια τετ-α-τετ συνάντηση μαζί του.

Σχολιάζοντας τις προθέσεις του Κιέβου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ ήταν κατηγορηματικός. Επανέλαβε την πάγια και αμετακίνητη θέση της Μόσχας, ξεκαθαρίζοντας πως εάν ο Ουκρανός ηγέτης επιθυμεί μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, τότε θα πρέπει να μεταβεί ο ίδιος στη ρωσική πρωτεύουσα.