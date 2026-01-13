Ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε σήμερα ότι, μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η Κυβέρνησή του θα επέλεγε τη Δανία, απέναντι στις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, αυτόνομο έδαφος που υπάγεται στο Βασίλειο της Δανίας.

«Επιλέγουμε τη Δανία»

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

«Απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας»

Δίπλα του, η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παραδέχτηκε ότι δεν ήταν εύκολο να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ