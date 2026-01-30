Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σάλο στη Γροιλανδία προκάλεσε ένα «αστείο» που εξελίχθηκε σε διπλωματικό και κοινωνικό φιάσκο. Ένας Γερμανός κωμικός προσπάθησε να στήσει σκηνικό με την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας Νουούκ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση κατοίκων και αρχών.

Πρόκειται για τον 41χρονο Μάξι Σάφροτ, γνωστό στη Γερμανία για τις εμφανίσεις του σε σατιρικές εκπομπές.

Ο κωμικός εμφανίστηκε έξω από πολιτιστικό χώρο της πόλης και επιχείρησε να υψώσει τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, ισχυριζόμενος μάλιστα —σε όσους τον πλησίασαν, ότι ενεργούσε ως «Αμερικανός αξιωματούχος».

German satirist Maxi Schafroth pretended to be a US representative, tried to raise the US flag in Nuuk, the capitol of #Greenland. For context, however untactful, this was satire intended against the US threats of annexation, not against Greenland. pic.twitter.com/oXqSnfKze0 — Hecateus 🇩🇪🇪🇺🇺🇦 (@Hecateon) January 29, 2026

Το εγχείρημα σταμάτησε γρήγορα, καθώς περαστικοί αντέδρασαν έντονα και τον ανάγκασαν να αποχωρήσει.

Το περιστατικό δεν έμεινε εκεί: τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στον Σάφροτ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για την πράξη του.

This guy attempted to raise the American flag in front of the cultural center in Nuuk. The flagpoles belong to the cultural center.

Fortunately, he was stopped in time by the staff.

If you do not respect our values, why are you in Nuuk?! 🎥: Angunnguaq Hammond – Facebook pic.twitter.com/kuciL20rXP — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 28, 2026

Η δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Νουούκ, Avaaraq Olsen, καταδίκασε δημόσια το γεγονός, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να θεωρηθούν αθώες φάρσες. Όπως ανέφερε, η χρήση της αμερικανικής σημαίας σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο αποκτά ιδιαίτερο βάρος, σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ αφήνουν να εννοηθεί ακόμη και στρατιωτική εμπλοκή στη Γροιλανδία.

Η ίδια υπογράμμισε ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού –και κυρίως τα παιδιά– βιώνει ήδη φόβο και ανασφάλεια. Σε αυτό το κλίμα, τόνισε, κάθε ενέργεια που παίζει με τα σύμβολα και τις απειλές ισχύος λειτουργεί επιβαρυντικά. «Δεν πρόκειται για δημιουργικότητα ή χιούμορ, αλλά για κάτι που εντείνει την ανησυχία μιας κοινωνίας που νιώθει ευάλωτη», ανέφερε σε αυστηρό τόνο.

Η δήμαρχος απηύθυνε έκκληση προς δημοσιογράφους, influencers και δημιουργούς περιεχομένου να σταθμίζουν τις συνέπειες πριν στήσουν παρόμοιες «παραστάσεις» στον δημόσιο χώρο, επισημαίνοντας ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να τραυματίσουν ψυχολογικά ανθρώπους που ήδη αισθάνονται απειλούμενοι.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας προσπαθεί να καθησυχάσει την κοινωνία, μετά από τις επανειλημμένες δηλώσεις και υπαινιγμούς του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για έλεγχο ή προσάρτηση της αρκτικής περιοχής.

Ο Σάφροτ, πάντως, είναι γνωστός στο γερμανικό κοινό από τη σατιρική εκπομπή Extra Drei του καναλιού NDR. Το τηλεοπτικό δίκτυο, όπως και γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη, αποστασιοποιούμενοι από την ενέργεια του κωμικού.

Με πληροφορίες από: The Guardian