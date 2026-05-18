Ως μια πρώτη «εποικοδομητική» επαφή, η οποία ωστόσο δεν επέφερε καμία αλλαγή στην πάγια στάση της Ουάσιγκτον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν, τη συνάντησή του με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ και κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης, τόνισε ότι η συζήτηση εξελίχθηκε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα με απόλυτο τρόπο προς την αμερικανική πλευρά, ότι ο λαός της Γροιλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης παραμένει αδιαπραγμάτευτο. Παρά το καλό κλίμα, ο κ. Νίλσεν διευκρίνισε ότι δεν διαπίστωσε κανένα σημάδι μετακίνησης των ΗΠΑ από τις αρχικές τους θέσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μούτε Έγκεντε, επισημαίνοντας ότι οι κόκκινες γραμμές της Γροιλανδίας παραμένουν σταθερές, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το σημείο εκκίνησης των Αμερικανών.

Σημειώνεται πως οι διπλωματικές αυτές επαφές πραγματοποιούνται στον απόηχο των έντονων πιέσεων που ασκεί ο Αμερικανός Πρόεδρος από τις αρχές του έτους, εκφράζοντας την επιθυμία των ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής αυτής αρκτικής νήσου, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας. Προκειμένου να διαχειριστούν τις αμερικανικές ανησυχίες —ιδίως γύρω από τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή— η Κοπεγχάγη και το Νουούκ πέτυχαν τη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας εργασίας, με τον κ. Έγκεντε να υπογραμμίζει ότι όλες οι επίσημες συνομιλίες θα διεξάγονται αποκλειστικά μέσω αυτού του διαύλου.