Τουλάχιστον 1.087 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν αυτοκτονήσει από το 2022, σύμφωνα με έρευνα του Guardian σε εμπιστευτικά αρχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat. Οι καταγραφές, σε συνδυασμό με μαρτυρίες στρατιωτών και συγγενών, αναδεικνύουν καταγγελίες για κακομεταχείριση, βασανιστήρια και απόκρυψη των πραγματικών συνθηκών θανάτου στις ένοπλες δυνάμεις.

Η βρετανική εφημερίδα ανέλυσε αρχείο με περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, το οποίο απέκτησαν η ομάδα χάκερ Cyber Partisans, που συνδέεται με τη λευκορωσική αντιπολίτευση, και η ουκρανική ομάδα Silent Crow.

Πέρα από τις καταγεγραμμένες αυτοκτονίες, εντοπίστηκαν 885 θάνατοι στρατιωτικών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας, χωρίς να διευκρινίζεται αν οφείλονταν σε ατύχημα, αυτοκτονία ή άλλη ενέργεια. Ειδικοί που μίλησαν στην εφημερίδα εκτιμούν ότι ανάμεσά τους ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον αυτοκτονίες.

«Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ»

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο 29χρονος λοχίας Αλεξέι Μπολγκόφ τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Νατάλια, από την κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, όπου υπηρετούσε στη φρούρηση στρατιωτικού αρχηγείου.

«Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα σου πω όταν επιστρέψω», της είπε.

Περίπου πέντε εβδομάδες αργότερα πέθανε από αυτοκτονία, σύμφωνα με γραπτή αναφορά του διοικητή του που εξέτασε ο Guardian. Στο έγγραφο αναφερόταν ότι την ημέρα του θανάτου του ήταν ιδιαίτερα κλεισμένος στον εαυτό του.

Ο Ρομπ Λι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής, περιγράφει τη χρήση εξαναγκασμού στον ρωσικό στρατό προκειμένου οι στρατιώτες να συνεχίζουν να πολεμούν. Αναφέρεται σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, βασανιστηρίων και σωματικής βίας, ενώ επισημαίνεται και η περιορισμένη δυνατότητα αποχώρησης από τις ένοπλες δυνάμεις όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Οι συνθήκες αυτές, μαζί με την πίεση από ανωτέρους και τον φόβο συμμετοχής σε επικίνδυνες επιχειρήσεις, περιγράφονται ως παράγοντες που μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των στρατιωτικών.

Ανάμεσα στους νεκρούς νέοι 18 και 19 ετών

Από τις 1.087 περιπτώσεις που εντόπισε η έρευνα, τουλάχιστον 614 καταγράφηκαν στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας ή σε ρωσικές περιοχές κοντά στα σύνορα, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και στο Μπριάνσκ. Σε άλλες 113 δεν προσδιοριζόταν ο τόπος θανάτου.

Μεταξύ όσων πέθαναν από αυτοκτονία στην εμπόλεμη ζώνη περιλαμβάνονται 43 νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών. Στα αρχεία καταγράφονται επίσης 108 άνδρες κάτω των 25 ετών που πέθαναν από αυτοκτονία σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο.

Ορισμένοι εκτιμάται ότι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρότι οι κληρωτοί τυπικά δεν αποστέλλονται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αρκετοί πιέζονται να υπογράψουν συμβόλαια επαγγελματικής υπηρεσίας, τα οποία επιτρέπουν τη μεταφορά τους στην εμπόλεμη ζώνη.

Οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις αυξάνονται όσο παρατείνεται ο πόλεμος: από περισσότερες από 50 το 2022 ξεπέρασαν τις 200 το 2024 και έφτασαν τις 365 το 2025. Για το 2026 έχουν ήδη καταγραφεί σχεδόν 300, με την εφημερίδα να επισημαίνει ότι τα στοιχεία παραμένουν ελλιπή λόγω καθυστερήσεων στην ενημέρωση των αρχείων.

«Στα χαρτιά μπορεί να εμφανίζεται ως ήρωας»

Ο Ιβάν Τσουβιλιάγεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom, η οποία βοηθά Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τον στρατό, υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις αποκρύπτεται η πραγματική αιτία θανάτου.

«Ένας άνδρας μπορεί να αυτοκτονήσει και στα χαρτιά να εμφανίζεται ως ήρωας. Στους γονείς του μπορεί ακόμη και να στείλουν κάποιο μετάλλιο», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, οι διοικητές ενδέχεται να αποφεύγουν την καταγραφή αυτοκτονιών ώστε να μην προκαλέσουν έλεγχο από τους ανωτέρους τους. Τόσο ο Τσουβιλιάγεφ όσο και ο Ρομπ Λι εκτιμούν ότι ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται ως θάνατοι σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο Guardian παρουσιάζει την περίπτωση του 62χρονου αντισυνταγματάρχη Σεργκέι Σαβενόκ, ο οποίος κατατάχθηκε εθελοντικά τον Σεπτέμβριο του 2022 και βρέθηκε νεκρός στην κατεχόμενη περιφέρεια του Λουγκάνσκ τον Ιούλιο του 2023.

Οι στρατιωτικές αρχές ενημέρωσαν τη σύζυγό του ότι είχε αυτοκτονήσει. Ωστόσο, η περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες καταγραφές της Rosstat, ενώ πιστοποιητικό θανάτου που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής του αναφέρει διαφορετική αιτιολογία.

Αντίστοιχα, η οικογένεια του 21χρονου Αλεξάντερ Λαζόρ ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε στη μάχη το καλοκαίρι του 2022 στο Ντονέτσκ. Δύο στρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί του δήλωσαν, όμως, στην εφημερίδα ότι στη μονάδα είχαν ενημερωθεί πως ο νεαρός είχε πεθάνει από αυτοκτονία.

Χιλιάδες υποθέσεις εγκατάλειψης μονάδων

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα στοιχεία για στρατιωτικούς που αρνήθηκαν να συνεχίσουν να υπηρετούν ή εγκατέλειψαν τις μονάδες τους.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona, μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2025 είχαν φτάσει στα στρατοδικεία υποθέσεις που αφορούσαν 20.662 άνδρες για άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για απουσία από τη μονάδα χωρίς άδεια.

Ξεχωριστή έρευνα του IStories κατέγραψε τουλάχιστον 49.000 στρατιωτικούς που είχαν κηρυχθεί λιποτάκτες ή αδικαιολογήτως απόντες.

Το Κρεμλίνο δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις αυτοκτονίες στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι πληροφορίες για τις στρατιωτικές απώλειες αντιμετωπίζονται ως κρατικό μυστικό, δυσκολεύοντας την αποτύπωση της πραγματικής έκτασης του προβλήματος.