Η πρωτοφανής μεταναστευτική εισροή στη Θέουτα φέρνει ξανά στο φως το περίπλοκο πλέγμα σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ, Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Guardian να εστιάζει στο ρόλο του Ραμπάτ.

Σύμφωνα με τον Ρικάρντο Φαμπιάνι, διευθυντή του προγράμματος Βόρειας Αφρικής στο International Crisis Group, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που υποδηλώνουν την εμπλοκή του Μαρόκου στα γεγονότα, το οποίο φαίνεται να λειτούργησε με τη βεβαιότητα ότι απολαμβάνει τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Φαμπιάνι, επισημαίνει ότι αν και το Ραμπάτ ενδεχομένως να μην «σκηνοθέτησε» εξ ολοκλήρου την κρίση, ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και επέλεξε να μην παρέμβει, επιδιώκοντας να κερδίσει πόντους από τους Αμερικανούς συμμάχους του, διατηρώντας τις διεκδικήσεις του στο προσκήνιο.

Παράλληλα, ο Φαμπιάνι προειδοποιεί ότι η τακτική αυτή αποκαλύπτει την επικίνδυνη εξάρτηση της Ευρώπης από τη Βόρεια Αφρική για τη διαχείριση των συνόρων της, τονίζοντας πως «το Μαρόκο αισθάνεται αποθρασυσμένο», λόγω της αμερικανικής κάλυψης, την ίδια στιγμή που η Ευρώπη εμφανίζεται απροετοίμαστη για τις κλιμακούμενες προκλήσεις που αφορούν το καθεστώς της Θέουτα.

Το αποκαλυπτικό άρθρο του Guardian

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Ραμπάτ μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ πληθαίνουν τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε τη θανατηφόρα εισροή στον μικρό θύλακα ισπανικού εδάφους.

Η στενή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Μαρόκου, προβάλλεται επίμονα και από τις δύο πλευρές εδώ και καιρό. Από την ανακοίνωση του Μαρόκου, φέτος, ότι θα είναι το πρώτο αφρικανικό κράτος που θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι το συγχαρητήριο μήνυμα που απέστειλε πρόσφατα ο Τραμπ, για τη συμπλήρωση 27 ετών του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄ στην εξουσία.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα καταγράφηκε αυτή την εβδομάδα. Καθώς η Ισπανία πάλευε με τις συνέπειες της αστραπιαίας εισροής –και της ταχείας επαναπροώθησης– περισσότερων από 70.000 ανθρώπων στη Θέουτα, ο μονάρχης του Μαρόκου επιβεβαίωσε ότι έδωσε το όνομα του Τραμπ σε έναν αυτοκινητόδρομο αξίας 1 δισ. δολαρίων, που εκτείνεται κατά μήκος της αμφισβητούμενης περιοχής της Δυτικής Σαχάρας.

Αυτοί οι ενισχυμένοι δεσμοί τίθενται εκ νέου υπό αυστηρό έλεγχο, την ώρα που συνεχίζουν να αιωρούνται ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς οδήγησε στη θανατηφόρα μαζική παραβίαση των συνόρων στο μικρό ισπανικό έδαφος της βόρειας Αφρικής.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για να υποθέσει ή να ισχυριστεί κανείς ότι το Μαρόκο βρίσκεται πίσω από αυτό», δήλωσε ο Ρικάρντο Φαμπιάνι, διευθυντής του προγράμματος Βόρειας Αφρικής στο International Crisis Group. «Όμως δεν υπήρξε κάποια σαφής αφορμή για αυτό, και αυτό είναι που προκαλεί αμηχανία σε όλους».

Παρατηρητές υποστηρίζουν ότι η πρόσφατη επαναπροσέγγιση της Ισπανίας με τον ορκισμένο αντίπαλο του Ραμπάτ, την Αλγερία, ενδέχεται να πυροδότησε την αντίδραση του Μαρόκου. Ωστόσο, μια άλλη, ίσως πιο πιθανή εξήγηση, δείχνει προς τις ΗΠΑ, σημείωσε ο Φαμπιάνι.

«Είναι προφανώς αδύνατον να αποδειχθεί», ανέφερε. «Αλλά όσον αφορά την πιθανότητα, δεν θεωρώ απίθανο το Μαρόκο να έκανε κάτι για να κερδίσει πόντους από τους συμμάχους του, δεδομένου ότι το Μαρόκο και η συγκεκριμένη κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον διατηρούν μια εξαιρετικά στενή, άριστη σχέση».

Αν και το Μαρόκο πιθανότατα δεν «σκηνοθέτησε» το κύμα προς τη Θέουτα, είπε ο ίδιος, η σχέση του με την κυβέρνηση Τραμπ –σε συνδυασμό με την επιθυμία του Μαροκινού βασιλιά να διατηρεί τις διεκδικήσεις του για τη Θέουτα στο προσκήνιο– ενδέχεται να επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε στις ταχύτατα διαδιδόμενες φήμες στο διαδίκτυο ότι τα ισπανικά σύνορα είχαν ανοίξει.

«Σίγουρα οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας παρακολουθούσαν αυτές τις συζητήσεις», δήλωσε ο Φαμπιάνι. «Το είδαν αυτό και πιθανότατα υπήρξε κάποια συνεννόηση όπου αποφάσισαν να μην κάνουν τίποτα και να δουν πού θα οδηγήσει».

Αυτό που ακολούθησε έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κολύμπησαν ή διέσχισαν πεζοί ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική. Καθώς η Ισπανία πάλευε να διαχειριστεί την κατάσταση, ακροδεξιές φωνές άδραξαν την ευκαιρία από τις εικόνες.

Στις ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έριξαν την ευθύνη για την εισροή στη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η εκλογή των Δημοκρατικών θα έκανε τα γεγονότα της Ισπανίας να φαίνονται «ασήμαντα». Σε κανένα σημείο δεν έκαναν αναφορά στο Μαρόκο ή στον πιθανό ρόλο που μπορεί να διαδραμάτισε.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του δεν έκρυψαν ποτέ τη βαθιά αντιπάθεια που τρέφουν για τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, του οποίου η άρνηση να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση ισπανικών αεροπορικών βάσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, η απόρριψη του στόχου για αμυντικές δαπάνες ύψους 5%, καθώς και η δριμεία κριτική του για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, έχουν καταστήσει την Ισπανία ίσως τη λιγότερο αγαπημένη χώρα της ΕΕ για την αμερικανική διοίκηση.

Η αμερικανική αντίδραση φάνηκε να αποτελεί θρίαμβο για το Ραμπάτ, του οποίου η σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο χρονολογείται από την πρώτη θητεία του, όταν το Μαρόκο συμφώνησε να ομαλοποιήσει τις σχέσεις του με το Ισραήλ με αντάλλαγμα την αναγνώριση από τον Τραμπ της κυριαρχίας του στη φιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Έκτοτε, ο πανίσχυρος μονάρχης του Μαρόκου διπλασίασε τις προσπάθειες προσέγγισης, δήλωσε ο Φαμπιάνι. «Οι Μαροκινοί έχουν καταβάλει πραγματικά επιπλέον προσπάθειες για να καλλιεργήσουν σχέσεις με κάθε σημαντικό λήπτη αποφάσεων εντός της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου, ώστε να διασφαλίσουν ότι αυτή η κυβέρνηση θα υποστηρίξει μέχρι τέλους το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας για τη Δυτική Σαχάρα».

Μια ένδειξη ότι η σχέση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει το Μαρόκο να προβάλει διεκδικήσεις πέρα από τη Δυτική Σαχάρα ήρθε σε πρόσφατη έκθεση του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία φάνηκε ευνοϊκή προς την άρνηση του Μαρόκου να αναγνωρίσει τη Θέουτα ως ισπανικό έδαφος, περιγράφοντάς την ως «διοικούμενη από την Ισπανία» και όχι ως μέρος της Ισπανίας, όπως ισχύει από το 1580.

Ημέρες μετά την εισροή, το ενδιαφέρον για τη Θέουτα παρέμεινε αυξημένο μεταξύ των κύκλων που βρίσκονται κοντά τόσο στον Τραμπ όσο και στην ισραηλινή κυβέρνηση, δήλωσε ο Αϊσάμ Αμίρα-Φερνάντεθ, διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονων Αραβικών Σπουδών με έδρα τη Μαδρίτη. «Δεν έχουν σταματήσει να μιλούν για τη Θέουτα εδώ και αρκετές συνεχόμενες ημέρες, γεγονός που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό».

Αυτό που αποκαλύφθηκε ήταν η προθυμία του Ραμπάτ να χρησιμοποιήσει «υβριδικές τακτικές για την επίτευξη πολιτικών στόχων», δήλωσε ο Αμίρα-Φερνάντεθ, κάνοντας παραλληλισμό με τον Μάιο του 2021, όταν το Ραμπάτ χαλάρωσε τους συνοριακούς ελέγχους επιτρέποντας σε περισσότερους από 8.000 ανθρώπους να περάσουν στη Θέουτα, σε μια επίδειξη οργής για την απόφαση της Μαδρίτης να επιτρέψει σε ηγέτη του κινήματος ανεξαρτησίας της Δυτικής Σαχάρας να ταξιδέψει στην Ισπανία για νοσηλεία λόγω Covid-19.

Αυτή τη φορά, καθώς σχεδόν δεκαπλάσιος αριθμός ανθρώπων διέσχισε τα σύνορα προς τη Θέουτα, προκλήθηκε ένα κύμα αλληλοκατηγοριών σε ολόκληρη την ΕΕ αντί για μια συντονισμένη προσπάθεια πίεσης, παρά το γεγονός ότι το μπλοκ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο και τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή του Μαρόκου. «Η αντίδραση αρκετών κυβερνήσεων στην ΕΕ ήταν, τελικά, αυτό που αναζητούσε ο Λευκός Οίκος: η διάβρωση της αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων», δήλωσε ο Αμίρα-Φερνάντεθ.

Ανώτεροι αξιωματούχοι στο Μαρόκο απέρριψαν τις κατηγορίες ότι ήταν με οποιονδήποτε τρόπο συνένοχοι.

Στο Μαροκινό Ινστιτούτο Πολιτικής Ανάλυσης με έδρα το Ραμπάτ, υπήρχαν ελάχιστες αμφιβολίες ότι οι σχέσεις μεταξύ Μαρόκου και ΗΠΑ διανύουν τη «χρυσή εποχή» τους. Ακόμη κι έτσι, η προσέγγιση της χώρας απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ παρέμεινε πραγματολογική, δήλωσε ο Σαΐντ Σαντίκι, ανώτερος ερευνητής στο ινστιτούτο.

«Οι Μαροκινοί φορείς λήψης αποφάσεων γνωρίζουν καλά το συναλλακτικό στυλ του Προέδρου Τραμπ και έχουν επιδιώξει να διατηρήσουν τη στρατηγική αυτονομία του Μαρόκου», ανέφερε ο Σαντίκι σε email του, επικαλούμενος τις προσπάθειες διατήρησης εταιρικών σχέσεων με την ΕΕ, τη Κίνα και τα κράτη του Κόλπου, μεταξύ άλλων. «Η σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ έχει ενισχύσει τη διεθνή θέση του Μαρόκου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποβεί εις βάρος των σχέσεών του με την Ισπανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για τον Φαμπιάνι, τα γεγονότα στη Θέουτα χρησίμευσαν στο να υπογραμμίσουν τους κινδύνους από την εξάρτηση της Ευρώπης από τα κράτη της Βόρειας Αφρικής για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. «Αυτό έχει καταστήσει την Ευρώπη εντελώς ευάλωτη και εξαρτημένη από την καλή θέληση μιας χώρας όπως το Μαρόκο», δήλωσε. «Το Μαρόκο είναι εταίρος, αλλά ταυτόχρονα έχει τα δικά του συμφέροντα. Αυτή η ευπάθεια φάνηκε ξεκάθαρα».

Αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου, δεδομένης της αντίληψης του Μαρόκου ότι το ζήτημα της Θέουτα παραμένει εκκρεμές, προειδοποίησε ο Φαμπιάνι. «Και το Μαρόκο αισθάνεται αποθρασυσμένο, ενώ υπάρχει μια διοίκηση στην Ουάσιγκτον που είναι διατεθειμένη να το υποστηρίξει», είπε. «Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για αυτό που ακολουθεί, επειδή τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο περίπλοκα.

Πηγή: Guardian

Συντάκτης: Ashifa Kassam (Μαδρίτη)

Σημείωση: Η μετάφραση του άρθρου έχει γίνει μέσω της εφαρμογής AI, Gemini Professional