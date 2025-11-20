Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, καταγράφει τη στιγμή που ένας γυμνός ποδηλάτης, γρονθοκοπείται από διερχόμενο μοτοσικλετιστή, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος μαζί με το ποδήλατό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κόλτσεστερ του Έσσεξ στη Βρετανία, όπου ο ποδηλάτης, φορώντας μόνο ένα πράσινο καπέλο και έχοντας στην πλάτη του μια πράσινη σημαία, συμμετείχε σε φιλανθρωπική ποδηλατοπορεία γυμνών ποδηλατών. Καθώς κινείται αμέριμνα στον δρόμο, ο μοτοσικλετιστής τον πλησιάζει σε πολύ κοντινή απόσταση και τον χτυπά με τη γροθιά του, ρίχνοντάς τον με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Στο βίντεο ακούγονται έντρομες φωνές, ενώ ο ποδηλάτης μένει για λίγο ακίνητος στο έδαφος.

«Ενοχλήθηκε από το θέαμα», υποστήριξε ο δράστης

Ο δράστης, ένας 46χρονος δημοτικός υπάλληλος καθαριότητας, φέρεται να θύμωσε αντικρίζοντας την ομάδα των γυμνών ποδηλατών. Σύμφωνα με μάρτυρες, είχε ήδη περάσει από το σημείο νωρίτερα και ισχυρίστηκε πως το θέαμα εκτυλισσόταν μπροστά σε περαστικούς και παιδιά, κάτι που τον εξόργισε.

Αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο, πήραν καταθέσεις και προσπάθησαν να συλλάβουν τον μοτοσικλετιστή. Εκείνος αντιστάθηκε, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σωστά, ενώ δήλωσε πως δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για φιλανθρωπικό event.

Ευτυχώς, ο ποδηλάτης δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, παρά μόνο εκδορές στα χέρια και στα πόδια. Στη δίκη που ακολούθησε, ο 46χρονος αθωώθηκε για την επίθεση, ωστόσο ο δήμος Κόλτσεστερ τον έθεσε σε διετή διαθεσιμότητα.

Πηγή: Daily Mail