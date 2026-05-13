Στη φυλακή παραμένει η 35χρονη γυναίκα – αράχνη που δηλητηρίασε τον άντρα της για να απολαύσει τη ζωή με τον εραστή της, έχοντας στην τσέπη την τεράστια αποζημίωση από την ασφάλεια ζωής του εκλιπόντος! Η απόφαση του δικαστηρίου ανακούφισε τα τρία παιδιά της, τα οποία εξέφρασαν φόβους πως, αν η μητέρα τους αποφυλακιστεί, θα κάνει κακό στα ίδια και την υπόλοιπη οικογένεια.

Η Κούρι Ρίτσινς, συγγραφέας και μεσίτρια ακινήτων αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, μετά την καταδίκη της για πέντε σοβαρά κακουργήματα, ανάμεσά τους και ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η Ρίτσινς δηλητηρίασε τον σύζυγό της, Έρικ Ρίτσινς, το 2022, ρίχνοντας στο ποτό του πέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα φαιντανύλης από τη θανατηφόρα δόση, μέσα στο σπίτι τους κοντά στο Παρκ Σίτι της Γιούτα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα όταν αποκαλύφθηκε ότι λίγους μήνες αργότερα η ίδια εξέδωσε παιδικό βιβλίο για ένα αγόρι που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του!

Τα πιο συγκλονιστικά στοιχεία, ωστόσο, προήλθαν από τις καταθέσεις των τριών παιδιών της οικογένειας, τα οποία ήταν μόλις εννέα, επτά και πέντε ετών όταν έχασαν τον πατέρα τους. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, σήμερα 13 ετών, δήλωσε ευθέως ότι δεν του λείπει η μητέρα του. «Φοβάμαι ότι αν βγει έξω θα κυνηγήσει εμένα, τα αδέλφια μου και όλη μου την οικογένεια. Πιστεύω ότι θα μας βλάψει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ακόμη ότι μετά τον θάνατο του πατέρα τους τα παιδιά υπέστησαν ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, επικαλούμενοι ευρήματα της Υπηρεσίας Παιδικής και Οικογενειακής Προστασίας της Γιούτα, τα οποία περιλαμβάνονται σε σφραγισμένα δικαστικά έγγραφα.

Είχε ξαναπροσπαθήσει να τον δηλητηριάσει!

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ρίτσινς αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με χρέη εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα σχεδίαζε τη ζωή της με άλλον άνδρα. Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι είχε συνάψει πολλαπλά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής για τον σύζυγό της χωρίς τη γνώση του και πίστευε ότι μετά τον θάνατό του θα αποκτούσε πρόσβαση σε περιουσία άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ένορκοι την έκριναν ένοχη όχι μόνο για ανθρωποκτονία, αλλά και για ασφαλιστική απάτη, πλαστογραφία και απόπειρα δολοφονίας, καθώς – σύμφωνα με την εισαγγελία – είχε ξαναεπιχειρήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα να δηλητηριάσει τον σύζυγό της με σάντουιτς που περιείχε φαιντανύλη!

Τι είπαν τα παιδιά για το βράδυ της δολοφονίας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, σύμφωνα με τον Guardian, και η κατάθεση του δεύτερου γιου της οικογένειας, ο οποίος αμφισβήτησε όσα είχε υποστηρίξει η μητέρα του για το βράδυ του θανάτου του πατέρα του. Το παιδί θυμήθηκε ότι εκείνο το βράδυ το έβαλαν για ύπνο νωρίς χωρίς μπάνιο, ότι το υπνοδωμάτιο των γονιών του ήταν κλειδωμένο και πως η τηλεόραση έπαιζε στη διαπασών από μέσα. Όπως είπε, προσπάθησε με μια σκούπα να φτάσει το κλειδί του δωματίου, όμως η μητέρα του τού φώναξε να απομακρυνθεί. Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια τηλεφωνούσε στο 911 λέγοντας ότι βρήκε τον σύζυγό της χωρίς αισθήσεις και «παγωμένο στην αφή».

Ο 11χρονος περιέγραψε επίσης όσα θα στερηθεί μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του: «Δεν θα με ξαναπροπονήσει ποτέ, δεν θα έρθει στην αποφοίτησή μου, δεν θα πάμε ξανά για ψάρεμα ή κάμπινγκ, ούτε θα μου μάθει να οδηγώ». Όπως είπε στο δικαστήριο, αισθάνεται ασφαλής μόνο όσο η μητέρα του παραμένει στη φυλακή. Ακόμη πιο σκληρά ήταν τα λόγια του μικρότερου παιδιού της οικογένειας, που ήταν μόλις πέντε ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. «Νιώθω μίσος και ντροπή όταν οι άνθρωποι μιλούν για τη μαμά μου, γιατί μου πήρε τον μπαμπά μου» ανέφερε, προσθέτοντας πως θα ήταν «τρομοκρατημένος» αν εκείνη αποφυλακιζόταν.