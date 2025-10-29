Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Οι αστυνομικές Αρχές στην Αυστραλία ερευνούν τον θάνατο μιας 80χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο νησί Lizard, στα ανοιχτά του Άπω Βόρειου Κουίνσλαντ, αφού δεν επιβιβάστηκε στο κρουαζιερόπλοιο της, το Coral Adventurer.

Η γυναίκα, που ταξίδευε μόνη της σε 60ήμερη κρουαζιέρα αξίας 80.000 δολαρίων γύρω από την Αυστραλία, δεν δηλώθηκε αγνοούμενη μέχρι το βράδυ του Σαββάτου (25/10), πολλές ώρες αφότου το πλοίο είχε αποπλεύσει από το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη συμμετείχε σε ομαδική πεζοπορία προς την κορυφή Cook’s Look, το υψηλότερο σημείο του νησιού, όταν σταμάτησε και χάθηκε στην επιστροφή.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι έπεσε από γκρεμό, με το σώμα της να εντοπίζεται και να ανασύρεται την επόμενη ημέρα (26/10).

Το περιστατικό συνέβη μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη του ταξιδιού, που είχε ξεκινήσει από το Κερνς την Παρασκευή. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει στο νησί για δραστηριότητες, όπως πεζοπορία και κατάδυση, όμως φαίνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε επαρκής καταμέτρηση των επιβατών πριν αποπλεύσει.

Η ιστιοπλόος Traci Ayris, που βρισκόταν κοντά στο νησί, άκουσε τις ραδιοεπικοινωνίες και ανέφερε ότι το πλήρωμα έκανε έλεγχο μόνο για όσους έκαναν κατάδυση, όχι για τους πεζοπόρους. Η ίδια εξέφρασε ανησυχίες για καθυστερημένη έναρξη της έρευνας και ελλιπή πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η εταιρεία Coral Expeditions, που ανήκει στην NRMA, εξέφρασε τη βαθιά της λύπη και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία του Κουίνσλαντ και στηρίζει την οικογένεια της γυναίκας.

Ο εξειδικευμένος σε θέματα κρουαζιέρας Adrian Tassone, δήλωσε πως είναι «δύσκολο να εξηγηθεί» πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν αυστηρά συστήματα ελέγχου και κάρτες επιβίβασης, που καταγράφουν ποιος ανεβαίνει ή κατεβαίνει από το πλοίο.

Το Coral Adventurer, που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 120 επιβάτες, συνεχίζει την περιοδεία του γύρω από την Αυστραλία, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το νησί Lizard θεωρείται ένας από τους πιο απομονωμένους και όμορφους προορισμούς του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου. Η διαδρομή προς την κορυφή Cook’s Look μήκους 4 χιλιομέτρων είναι απότομη και απαιτεί εξαιρετικά καλή φυσική κατάσταση, όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα του νησιού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι υπεύθυνοι της εταιρείας βρίσκονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας της 80χρονης γυναίκας.

Πηγή: Daily Mail