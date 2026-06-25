Μια σοκαριστική υπόθεση ανθρωποκτονίας αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία, με θύμα τη Μαρσέλι ντε Ολιβέιρα Γκοτάρντο, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα σε διαμέρισμα κατά τη διάρκεια ενός υποτιθέμενου «εξορκισμού», με τον δράστη να ομολογεί την πράξη του ισχυριζόμενος ότι προσπαθούσε να διώξει τους δαίμονες από μέσα της.

Το χρονικό της τραγωδίας και η κινητοποίηση των γειτόνων

Το έγκλημα σημειώθηκε στη γειτονιά Jardim Limoeiro, στον δήμο Serra της πολιτείας Espirito Santo στη Βραζιλία.

Η Marceli βρισκόταν στο διαμέρισμα μαζί με τον 26χρονο Μπράιαν Φερνάντο Χιμένες Σόουζα, έναν φίλο τον οποίο γνώριζε για περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με τη dailystar, οι γείτονες θορυβήθηκαν όταν άκουσαν τρομακτικές κραυγές από το εσωτερικό του σπιτιού.

Αρχικά προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μέσω του θυροτηλεφώνου για να βεβαιωθούν ότι όλα ήταν καλά.

Ο Σόουζα απάντησε, με αποτέλεσμα οι θόρυβοι να σταματήσουν προσωρινά.

Λίγο αργότερα ωστόσο, ο 26χρονος προσέγγισε έναν ένοικο του κτιρίου ζητώντας βοήθεια. Όταν ο γείτονας μπήκε στο διαμέρισμα, βρήκε την άτυχη γυναίκα να κείτεται στο πάτωμα παρουσιάζοντας σπασμούς. Μια φοιτήτρια νοσηλευτικής που διέμενε στην πολυκατοικία έσπευσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, όμως όταν έφτασαν τα σωστικά συνεργεία, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Από την πρώτη αυτοψία, οι αστυνομικοί εντόπισαν εμφανή και βαρύτατα τραύματα στο σώμα του θύματος, όπως σημάδια στον λαιμό που παρέπεμπαν σε στραγγαλισμό, εκδορές και τραύματα στο πρόσωπο, αιμορραγία από τα αυτιά, καθώς και πολλαπλούς μώλωπες σε όλο το σώμα.

Η επίσημη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στη συνέχεια από το Νομικό Ιατρικό Ινστιτούτο έδειξε ότι η πραγματική αιτία θανάτου της Μαρσέλι ήταν ενδοκρανιακή αιμορραγία και τραυματική εγκεφαλική βλάβη, η οποία προκλήθηκε από σφοδρά και επαναλαμβανόμενα χτυπήματα με αμβλύ αντικείμενο.

Η ομολογία του δράστη και η χρήση ουσιών

Ο Σόουζα παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν καταναλώσει ναρκωτικά. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, καθώς κατά την έρευνα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και άδειες συσκευασίες κοντά στον καναπέ.

Όπως υποστήριξε ο 26χρονος, λόγω της επήρειας των ουσιών πίστεψε ότι η φίλη του ήταν «δαιμονισμένη». Η παραίσθηση αυτή τον οδήγησε στο να της επιτεθεί με αγριότητα, σε μια προσπάθεια, όπως τη χαρακτήρισε, να «εκδιώξει τα κακά πνεύματα».

Σύλληψη και προφυλάκιση

Η αστυνομία συνέλαβε τον Σόουζα.

Αρχικά οδηγήθηκε στο Περιφερειακό Αστυνομικό Τμήμα της Σέρα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος Rodrigo Figueiredo da Rosa, όπου και παραμένει προφυλακισμένος όσο η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.