Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίτερα απόψε στο Μόναχο, όταν τους επιτέθηκε με μαχαίρι μία γυναίκα, την οποία κατόπιν πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα η αστυνομία.

Η 30χρονη γυναίκα, κάτοικος Μονάχου με βουλγαρική υπηκοότητα, επιτέθηκε στις 20:45 (ώρα Ελλάδος) πρώτα σε έναν 56χρονο άνδρα και έπειτα σε μια 25χρονη γυναίκα, οι οποίοι περπατούσαν στην περιοχή γύρω από το Theresienwiese, τον χώρο όπου φιλοξενείται κάθε φθινόπωρο το Οκτόμπερφεστ. Αστυνομικοί που περιπολούσαν, την πυροβόλησαν, και η γυναίκα υπεβλήθη λίγη ώρα αργότερα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Messerterror in München: der Theresienwiese hat eine Frau (30) gegen 20 Uhr mehrere Passanten mit einem Messer verletzt. Nach BILD-Informationen hat die Polizei sie niedergeschossen. Aktuell wird sie notoperiert. @BILD pic.twitter.com/QgRI2daSFE

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει έρευνα, σύμφωνα ωστόσο με ανακοίνωσή της, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους πολίτες, ενώ το κίνητρο παραμένει ασαφές. Σύμφωνα με την BILD, η 30χρονη αντιμετώπιζε ψυχική νόσο.

«Ο θάνατος της γυναίκας είναι λυπηρός, αλλά δυστυχώς μάλλον αναπόφευκτος», δήλωσε στην εφημερίδα ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.

🚨BREAKING: In Munich, Germany, a 30-year-old woman stabbed several members of the public at Theresienwiese around 8:00 p.m.

Police shot and seriously wounded the attacker, who is now in emergency surgery. pic.twitter.com/bzF0RG4vIS

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 7, 2025