Σαφή προσανατολισμό προς μια γυναικεία υποψηφιότητα για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της Γερμανίας έδωσε ο Φρίντριχ Μερτς. Καθώς ηγείται της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Bundestag, ο Γερμανός καγκελάριος διατηρεί τον πρώτο λόγο στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα αντικαταστήσει τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην ηγεσία της χώρας.

Σαφές μήνυμα σε κλειστή κομματική συνεδρίαση

Κατά τη διάρκεια εμπιστευτικής σύσκεψης με στελέχη των περιφερειακών δομών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, σύμφωνα με ρεπορτάζ μεγάλων γερμανικών μέσων ενημέρωσης, όπως το Der Spiegel, η BILD και το n-tv. Με δεδομένο ότι η δεύτερη θητεία του νυν προέδρου λήγει οριστικά τον ερχόμενο Μάρτιο, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης προανήγγειλε ότι η πρότασή του θα αφορά αποκλειστικά γυναίκα.

Υποψηφιότητα από το κέντρο και αναζήτηση ευρύτερης συναίνεσης

«Πρόθεσή μου είναι να εισηγηθώ έναν ενωτικό υποψήφιο από τον μετριοπαθή κεντρώο χώρο, παραμένοντας απόλυτα προσηλωμένος στη θέση ότι το αξίωμα πρέπει να αναλάβει γυναίκα», φέρεται να υπογράμμισε ο καγκελάριος. Βασική επιδίωξη του Βερολίνου είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποδοχή κατά την ψηφοφορία στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση, με την επίσημη πρωτοβουλία να δρομολογείται άμεσα, εντός των επόμενων ημερών.

Τα σενάρια διαδοχής και οι πολιτικές ισορροπίες

Το τελευταίο διάστημα, στελέχη τόσο της βαυαρικής Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) όσο και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) είχαν εκφραστεί θετικά για το ενδεχόμενο να προταθεί η πρόεδρος του τοπικού κοινοβουλίου της Βαυαρίας, Ίλζε Άιγκνερ.

Ωστόσο, κύκλοι προσκείμενοι στην καγκελαρία επισημαίνουν ότι η τελική επιλογή θα προέλθει από τις τάξεις του CDU, με τον κ. Μερτς να επιδιώκει παράλληλα διαύλους συνεννόησης τόσο με τα κόμματα της κυβερνητικής συμμαχίας όσο και με τους Πράσινους.