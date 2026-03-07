Άλλη μια καταγγελία εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς μια γυναίκα κατέθεσε σε συνέντευξή της με πράκτορες του FBI, ότι σε ηλικία 13-15 ετών, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Συγκεκριμένα,υποστήριξε ότι γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Τζέφρι Έπστιν τη δεκαετία του 1980, όταν ήταν ακόμη έφηβη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι δύο άνδρες την κακοποίησαν σεξουαλικά, όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών. Οι ισχυρισμοί αυτοί, έχουν καταγραφεί σε τρία σημειώματα του FBI που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα ως μέρος της μεγάλης συλλογής εγγράφων για την υπόθεση Έπστιν, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα έγγραφα είχαν αρχικά παραλειφθεί από τη δημόσια βάση δεδομένων, με το υπουργείο να αποδίδει το γεγονός σε λάθος ταξινόμηση ως «διπλότυπα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες» και υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία. Τόνισε επίσης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, δεν άσκησε κατηγορίες εναντίον του.

Στα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται χιλιάδες φορές σε αλληλογραφία και σε άλλα έγγραφα του Έπστιν, χωρίς όμως μέχρι στιγμής κάποιο από τα γνωστά θύματα του πρώην χρηματιστή, να τον έχει κατηγορήσει δημόσια για έγκλημα.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης τηλεφωνικές καταγγελίες προς τη γραμμή πληροφοριών του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Απειλών, με ισχυρισμούς εναντίον του Τραμπ, του Έπστιν, και άλλων γνωστών προσώπων, πολλές από τις οποίες όμως φαίνεται να βασίζονται σε μη επαληθευμένες πληροφορίες.

Τα συγκεκριμένα σημειώματα δημοσιεύθηκαν αφού αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ τους το NPR και οι New York Times, ανέφεραν ότι έλειπαν από την αρχική δημοσιοποίηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχείων, το FBI είχε πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις συνεντεύξεις με τη γυναίκα στο πλαίσιο της έρευνας για τη στενή συνεργάτιδα του Έπστιν Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2022, για διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο και στο Κογκρέσο, καθώς επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε να καλέσει την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει νόμο που υποχρεώνει τη δημοσιοποίηση όλου του υλικού από τις έρευνες για τον Έπστιν, με χιλιάδες έγγραφα να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Πηγή: BBC