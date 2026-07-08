Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε βάρος Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό.

Νεκρή και θαμμένη στο Κίεβο βρέθηκε η βασική ύποπτη για το αιματηρό περιστατικό που οδήγησε τον 58χρονο Βαντίμ Γερμολάεφ, την ερωμένη και τον γιο τους στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την έκρηξη η 39χρονη Αναστάσια Μπερεζόφσκα τράπηκε σε φυγή και έφτασε ως την πατρίδα της, την Ουκρανία.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η 39χρονη πήγε στο Κίεβο για να εισπράξει την επικήρυξη των 150.000 ευρώ που φέρεται να υπήρχε για τον μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Αναστάσια Μπερεζόφσκα πληρώθηκε 7.000 ευρώ για την επίθεση στο συγκρότημα με τα πολυτελή διαμερίσματα όπου διέμενε ο ολιγάρχης με την ερωμένη του, καθώς και 4.300 για τα υπόλοιπα έξοδά της.

Τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν σε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων και τραπεζικούς λογαριασμούς που διέθετε η 39χρονη Ουκρανή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας του Κιέβου, η Άννα Μπερεζόφκσα είχε επικοινωνήσει μετά την βομβιστική επίθεση στο Μονακό με δύο άνδρες, οι οποίοι της μετέφεραν χρήματα. Οι άνδρες αυτοί είναι οι ίδιοι που συνελήφθησαν για τη δολοφονία της.

Ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο εν ενεργεία αξιωματικός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας. Ο συγκεκριμένος ισχυρίστηκε ότι ενήργησε μόνος του, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του.

Βίντεο – ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει το υπόγειο του τρόμου στο σπίτι του πρώην στελέχους διωκτικών Αρχών που είναι και ο δεύτερος συλληφθείς για τη δολοφονία της Ουκρανής.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στο υπόγειο αυτό φέρεται να δολοφονήθηκε η 39χρονη που έκανε την επίθεση στην οικία του ολιγάρχη στο Μονακό.

Στα πλάνα φαίνεται ένα δωμάτιο βασανιστηρίων με ένα στρώμα με κηλίδες αίματος, δύο τσεκούρια, μια αξίνα και έναν απλωμένο μουσαμά.