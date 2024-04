Το ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας, στην ανατολική ακτή της Σικελίας, δείχνει από την Παρασκευή, 5 Απριλίου, σημάδια έντονης δραστηριότητας, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, αφού «ξεφυσάει» στον καταγάλανο ουρανό δαχτυλίδια καπνού.

Τα δαχτυλίδια αυτά είναι μεγάλα σε μέγεθος, μοιάζουν με μέδουσες και είναι ορατά από μεγάλη απόσταση, με τις εικόνες που έχουν καταγραφεί να εντυπωσιάζουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως αναφέρει το meteo.gr, με το άνοιγμα του νέου μικρού κρατήρα (λάκκου) στο βορειοανατολικό τοίχωμα του νοτιοανατολικού κρατήρα, το ηφαίστειο έχει αρχίσει να παράγει πολλαπλούς δακτυλίους αερίου, που μοιάζουν με μέδουσες. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει κάποια επιστημονική εξήγηση για το πώς ακριβώς δημιουργούνται τα σχέδια αυτά από τον καπνό.

The Italian volcano Etna has started erupting smoke rings

This phenomenon is rare, as smoke rings are formed only with a specific crater shape and geometry. pic.twitter.com/ndo94Z1LJE

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2024