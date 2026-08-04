Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τη νικητήρια βολή του στο Πρωτάθλημα του Ομίλου Bedminster — ένα τουρνουά που διεξήχθη στο γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο 80χρονος Τραμπ κατέλαβε την πρώτη θέση τόσο στην κατηγορία «senior», όσο και στην κατηγορία «super senior».

Ωστόσο, δεν είναι όλοι στο διαδίκτυο πρόθυμοι να τον πιστέψουν: ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η μπάλα του προέδρου ήταν τηλεκατευθυνόμενη και ότι δε θα μπορούσε να κερδίσει χωρίς να κλέψει!