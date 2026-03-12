Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης πρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο, μετά την αύξηση των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία που αποδίδονται στο Ιράν.

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Τζον Χίλι, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο διαθέτει ήδη αυτόνομα συστήματα ναρκαλιείας στην περιοχή.

«Έχουμε κάποια αυτόνομα συστήματα ναρκαλιείας ήδη στην περιοχή. Υπάρχουν πρόσθετες επιλογές τις οποίες εξετάζουμε και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, παράλληλα με τους συμμάχους μας», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το ναρκαλιευτικό HMS Middleton, που βρισκόταν στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στη Βρετανία την 1η Μαρτίου.

Το πλοίο, ηλικίας άνω των 40 ετών, δεν διαθέτει πλέον πιστοποιητικό ασφαλούς πλεύσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Ιράν φέρεται να έχει ποντίσει περίπου 12 νάρκες στο Στενό του Oρμούζ, μια κίνηση που μπορεί να περιπλέξει την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.