Σε νέα φάση έντασης, εισέρχονται οι ήδη επιβαρυμένες σχέσεις μεταξύ της Δημοτικής Αρχής της Ιερουσαλήμ και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, μετά την απόφαση των δημοτικών υπηρεσιών, να παγώσουν το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών του Πατριαρχείου, με φόντο πολυετή φορολογική διαμάχη.

Η ενέργεια αυτή, η οποία έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου, αφορά την επιβολή της «Αρνόνα» – του δημοτικού φόρου ακίνητης περιουσίας – και έρχεται να αναζωπυρώσει τις χρόνιες τριβές, μεταξύ του Δήμου Ιερουσαλήμ και των χριστιανικών εκκλησιαστικών θεσμών της πόλης.

Ανατροπή ιστορικής συμφωνίας

Κατά την πάγια πρακτική που ίσχυε επί δεκαετίες, τα χριστιανικά θρησκευτικά ιδρύματα της Ιερουσαλήμ απολάμβαναν φορολογικής απαλλαγής για το σύνολο των ακινήτων τους.

Η πολιτική αυτή συνιστούσε συνέχεια μακραίωνων διοικητικών παραδόσεων, που ξεκινούν από την Οθωμανική περίοδο και συνεχίστηκαν κατά τη Βρετανική Εντολή και την Ιορδανική διοίκηση της πόλης.

Το 2018, ωστόσο, ο Δήμος Ιερουσαλήμ προχώρησε σε μονομερή αναθεώρηση της πολιτικής αυτής, επισημαίνοντας ότι μόνο τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λατρεία, κατήχηση ή αυστηρά θρησκευτικούς σκοπούς, δικαιούνται απαλλαγής.

Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες – όπως ξενώνες φιλοξενίας προσκυνητών, καταστήματα και χώροι εστίασης – θεωρούνται εμπορικής φύσης και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε φορολόγηση.

Οικονομική ασφυξία για το Πατριαρχείο

Η πρόσφατη απόφαση επιβολής κατασχετικών μέτρων στους λογαριασμούς του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, έχει προκαλέσει σοβαρές λειτουργικές δυσχέρειες.

Αδυναμία καταβολής μισθών από το Πατριαρχείο

Όπως καταγγέλλει η οργάνωση «Protecting Holy Land Christians», το Πατριαρχείο βρίσκεται πλέον σε αδυναμία να καλύψει βασικές οικονομικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η καταβολή μισθών σε κληρικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό.

Ιστορικό προηγούμενο και ενδεχόμενες εξελίξεις

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχα μέτρα είχαν ληφθεί και το 2018 από τη δημοτική αρχή, υπό την ηγεσία του τότε δημάρχου Νιρ Μπαρκάτ, γεγονός που είχε οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιμο του Ναού του Παναγίου Τάφου ως μορφή διαμαρτυρίας.

Η κρίση τότε αποκλιμακώθηκε, έπειτα από παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η νέα αυτή εξέλιξη αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις τόσο από πλευράς των χριστιανικών κοινοτήτων, όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία του θρησκευτικού status quo στην Ιερουσαλήμ και την ελευθερία λειτουργίας των ιστορικών Πατριαρχείων στην Αγία Πόλη.