Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ είναι η κόρη της Καρολίνα Κένεντι και εγγονή του Τζον και της Τζάκι Κένεντι, πάσχει από λευχαιμία σε τελικό στάδιο και περιγράφει τη μάχη που δίνει για τη ζωή της.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας αποκαλύπτει ότι οι γιατροί της έδωσαν μόλις έναν χρόνο ζωής. Η 42χρονη διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία πριν από δύο χρόνια και τώρα δημοσίευσε ένα συγκινητικό κείμενο στο The New Yorker. Στοο κείμενο αυτό αναφέρεται στο πως αυτή η ασθένεια άλλαξε τη ζωή της και της οικογένειάς της.

Η Τατιάνα Σλοσμπεργκ έδωσε τίτλο στο κείμενο «Μια μάχη με το αίμα μου» και εξηγεί ότι η διάγνωση αυτής της ανίατης ασθένειας ήρθε λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, καθώς παράλληλα περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

«Όταν διαγνώστηκα με λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου», γράφει.

Όλη της η οικογένεια έσπευσε να την βοηθήσει, η αδελφή της, της έδινε βλαστοκύτταρά, ο σύζυγος της ήταν «βράχος» δίπλα της. Για τον σύζυγο της έγραψε ότι «είναι τέλειος» και ότι «νιώθει αδικημένη που δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει την υπέροχη ζωή που είχε μαζί του».

Με την βοήθεια των γιατρών της, πέρασε από περιόδους ύφεσης και υποτροπής. Αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της θεραπείας CAR-T, μιας καινοτόμου μεθόδου για τη λευχαιμία και μιλά ακόμα και για πολιτικά ζητήματα. Εξέφρασε την απογοήτευση της για την στάση του θείου της Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και την υποψηφιότητά του για Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας μου, ο Μπόμπι βρισκόταν στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής», αναφέρει για τον θείο της.

Η εγγονή του Τζον Κένεντι συνδέει ακόμα και την οικογενειακή τους τραγωδία, μιλώντας για τον θάνατο του παππού της και Προέδρου της Αμερικής, του θείου της, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, και της γιαγιάς της, Τζάκι Κένεντι. «Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια, καλή αδελφή, καλή κόρη… Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της οικογένειάς μας».

Τέλος, κλείνοντας, η Τατιάνα στρέφεται στο παρόν και στο μέλλον των παιδιών της. «Προσπαθώ να ζω και να είμαι μαζί τους τώρα». Τονίζει έτσι τη σημασία του να ζει κανείς την κάθε στιγμή.

