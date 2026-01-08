Η κακοκαιρία «Elli» κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της στην Γερμανία, με θερμοκρασίες σημαντικά υπό το μηδέν, κατά τόπους έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και παγετό. Τρία κρατίδια ανακοίνωσαν ήδη ότι αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι σιδηρόδρομοι περιορίζουν τα δρομολόγια των τρένων, ενώ το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την έκθεση στο δριμύ ψύχος. Το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας για τη χώρα σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με -27 βαθμούς Κελσίου, στο Μαρίενμπεργκ-Κουνχάιντε της Σαξονίας.

Ενόψει της αναμενόμενης από απόψε επιδείνωσης του καιρού, το Αμβούργο, η Βρέμη και η Κάτω Σαξονία ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι αύριο τα μαθήματα των σχολείων θα πραγματοποιηθούν μόνο διαδικτυακά, ενώ οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι περιορίζουν προληπτικά τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων στα βόρεια και στα βορειοανατολικά της χώρας.

Επιπλέον, οι υπερταχείες θα περιορίσουν την ανώτερη ταχύτητά τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις. Για τη συγκεκριμένη περιοχή η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις, ακόμη και χιονοστιβάδες και παγετό. Ακυρώσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των πλοίων από και προς τα νησιά της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής, αλλά και στα υπεραστικά λεωφορεία.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο από την έκθεση στο δριμύ ψύχος και τον παγετό σε δρόμους και πεζοδρόμια και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν όσο είναι εφικτό την έξοδο από το σπίτι και, αν χρειάζεται να μεταβούν κάπου, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους.

Λόγω της κακοκαιρίας το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης για αύριο και μεθαύριο συνάντησης του ομοσπονδιακού προεδρείου του, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Μάιντς, στην Ρηνανία-Παλατινάτο.