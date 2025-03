Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Στις 18 Μαρτίου, η Google αγόρασε την ισραηλινή εταιρεία Cybersecurity Company Wiz για 32 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξαγορά θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη μεταφορά πρώην ισραηλινών κατασκόπων σε μια αμερικανική εταιρεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Wiz διοικείται και στελεχώνεται από δεκάδες μέλη της Unit 8200, ο ειδικός στον κυβερνοχώρο του IDF.

Η Unit 8200 έγραψε τον προγραμματισμό και σχεδίασε τους αλγόριθμους που αυτοματοποιούν τη γενοκτονία της Γάζας, και ήταν επίσης υπεύθυνη για την επίθεση τηλεειδοποίησης στο Λίβανο. Τώρα οι άνδρες και οι γυναίκες που βοήθησαν στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του απαρτχάιντ αφομοιώνονται από το σύμπλεγμα τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Η ταυτότητα των ιδρυτών της Wiz, όλη η πρώην Unit 8200, είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένη (τουλάχιστον από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης). Ένας από τους ιδρυτές, ο Ami Luttwak, μπορεί να υπερηφανεύεται για το προφίλ του LinkedIn ότι ηγήθηκε μιας «ομάδας κριτικής αποστολής που τους απέφερε το Βραβείο Άμυνας του Ισραήλ 2012». Λιγότερο καλά τεκμηριωμένο, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι ένα τεράστιο κομμάτι του εργατικού δυναμικού της WIZ, από τους διαχειριστές γραφείων, μέχρι τους μηχανικούς λογισμικού σε αναλυτές προϊόντων, είναι επίσης πρώην Unit 8200.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η συμφωνία Wiz αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο φορολογικό πραξικόπημα για το Ισραήλ. Θα φέρει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για την πολεμική οικονομία ή περίπου το 0,6% του ολόκληρου του ΑΕΠ του Ισραήλ. Οι Σιωνιστές έχουν ήδη εκφράσει τα οφέλη όσον αφορά τα επίπεδα πολέμου και τους πυραύλους που θα πληρώσουν για τη διεξαγωγή της γενοκτονίας.

The sale of Wiz to Google made the Israeli government 25 F35s (order paid for February 2025) and they have $2 billion left over for some JDAMs and Hellfires.

— Eli Albrecht (@Eli_Albrecht) March 18, 2025