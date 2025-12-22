«Ο ιαπωνικός πύραυλος H3 δεν κατάφερε να θέσει τον κρατικό δορυφόρο πλοήγησης QZS-5 στην προβλεπόμενη τροχιά του λόγω προβλήματος στον κινητήρα», δήλωσε σήμερα η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης, JAXA. Ως αποτέλεσμα, ο δορυφόρος καταστράφηκε.

Η ναυαρχίδα του ιαπωνικού στόλου, ο πύραυλος H3, που κατασκευάστηκε από την Mitsubishi Heavy Industries απέτυχε στην πρώτη της εκτόξευση το 2023, αλλά έχει επιτύχει σε έξι επόμενες πτήσεις.

Μια αποτυχία εκτόξευσης πυραύλου στην Ιαπωνία συνήθως οδηγεί σε μήνες ερευνών που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν το εθνικό διαστημικό πρόγραμμα.

«Η καύση του κινητήρα δεύτερου σταδίου του πυραύλου είχε απροσδόκητα μια πρόωρη διακοπή και ο διαχωρισμός του δορυφόρου από τον πύραυλο δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Masashi Okada, στέλεχος της JAXA και διευθυντής εκτόξευσης.

Το αν ο δορυφόρος εκτοξεύτηκε στο διάστημα ή πού κατέληξε είναι άγνωστο. Η JAXA διερευνά τα δεδομένα για να προσδιορίσει την αιτία, δήλωσε ο Okada.

Ο Jun Kondo, αξιωματούχος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αποτυχία ήταν «εξαιρετικά λυπηρή» και ότι η κυβέρνηση συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για να διερευνήσει την αιτία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα το συντομότερο δυνατό για να «ανακτήσει την αξιοπιστία της».

Η αποτυχία καθυστερεί τα σχέδια εκτόξευσης δορυφόρων της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένου ενός για να έχει ένα πιο ανεξάρτητο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού για smartphones, θαλάσσια πλοήγηση και drones χωρίς να βασίζεται στο αμερικανικό σύστημα GPS.

