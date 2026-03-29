Αιχμηρή ήταν η αντίδραση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για το περιστατικό στην Ιερουσαλήμ, κάνοντας λόγο για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Ο Σάντσεθ κατήγγειλε την παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, χαρακτηρίζοντάς την «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η ισπανική κυβέρνηση καταδικάζει το περιστατικό και κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το διεθνές δίκαιο.

«Χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.