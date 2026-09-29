Μετά την οργή και τον ξεσηκωμό του ισπανικού λαού που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης συνταξιούχου Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια, στο κέντρο της Μαδρίτης, η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε, την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την χώρα.

Τα δύο αυτά μέτρα ανακοινώθηκαν μέσω της πλατφόρμας Χ από την υπουργό Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού, ωστόσο θα πρέπει να ψηφισθούν στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Lo que hace un mes era inimaginable, hoy lo hemos conseguido. Aprobamos en el Consejo de Ministros todas las medidas del Decreto Maricarmen que dará alivio a más de 5 millones de personas: – Prórroga ampliada hasta 31 diciembre 2028.

– Subidas del 0% en los contratos por encima… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 29, 2026

Η υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα «κεφάλαια γύπες», τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία, που αγοράζουν κατοικίες.

Οι διαδηλωτές στην Ισπανία επιρρίπτουν στα συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης την εκτίναξη των τιμών της στέγης και την μείωση της προσφοράς.

Η ισπανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης στο πλαίσιο του πακέτου των μέτρων την επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας.

Το «Διάταγμα Μαρικάρμεν»

Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο «διάταγμα Μαρικάρμεν», από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων.

Η έξωση αυτή προκάλεσε τεράστια οργή, κατακραυγή και μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση της στέγης ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Η 87χρονη συνταξιούχος μπορεί πλέον να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Από το Σάββατο 26/9, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν καταλάβει μέρος της Πουέρτα ντελ Σολ, της μεγάλης πλατείας στην καρδιά της Μαδρίτης για να καταγγείλουν την κερδοσκοπία στην στέγη και να απαιτήσουν ένα νόμο που θα προστατεύει τους ενοικιαστές.

Το μεγάλο συνδικάτο των ενοικιαστών είχε συνοψίσει τα αιτήματα των διαδηλωτών ζητώντας την εφαρμογή συμβολαίων αορίστου χρόνου. «Γιορτάζουμε τη νίκη αυτή της λαϊκής εξουσίας», δήλωσε σήμερα (29/9) από την Πουέρτα ντελ Σολ εκπρόσωπος του συνδικάτου.