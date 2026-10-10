Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτηση στη πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social την επιλογή της Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρου και σχολιάστριας προσκείμενης στο κίνημα MAGA, ως νέας εκπροσώπου του στον Λευκό Οίκο.

«Η στήριξή της υπήρξε πάντα υποδειγματική και ήταν πιστή και θαυμάσια σύμμαχος από την αρχή. Είναι επίσης υποστηρίκτρια και αφοσιωμένο μέλος του κινήματος MAGA (Make America Great Again)», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ντ. Τραμπ

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις διόρισα την Κέιτι Ζαχαρία στη θέση της Γραμματέως Τύπου. Η Κέιτι υπηρετεί επί του παρόντος ως Ανώτερη Σύμβουλος Επικοινωνίας στο Truth Social (Trump Media & Technology Group), όπου έχει επιδείξει εξαιρετική απόδοση! Η Κέιτι, που κατάγεται από την Καλιφόρνια, είχε προηγουμένως διατελέσει Εκπρόσωπος Τύπου και Αναπληρώτρια Βοηθός Γραμματέα για τις Δημόσιες Υποθέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Η Katie είναι διακεκριμένη απόφοιτος του Πανεπιστημίου Pepperdine και της Νομικής Σχολής Caruso του Pepperdine, δικηγόρος και συχνή σχολιάστρια σε μέσα ενημέρωσης, όπως τα Fox News και Newsmax. Στο παρελθόν συμμετείχε στις προεκλογικές μου εκστρατείες, βοηθώντας σε κρίσιμες πολιτείες-κλειδιά, όπου κερδίσαμε και τις 7. Έχει άψογο ιστορικό υποστήριξης και υπήρξε πιστή και λαμπρή υποστηρίκτρια, από την πρώτη στιγμή. Είναι, επίσης, αφοσιωμένη οπαδός και μέλος του κινήματος MAGA! Είμαι βέβαιος ότι η Κέιτι θα επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα μας ως η επόμενη Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, καθώς χαίρει του σεβασμού των μέσων ενημέρωσης, του αμερικανικού λαού και της κυβέρνησής μου και θα συνεργαστεί εξαιρετικά μαζί τους. Η Κέιτι αντικαθιστά την υπέροχη Καρολάιν Λίβιτ, η οποία έκανε φανταστική δουλειά ως Γραμματέας Τύπου. Καλή τύχη, Κέιτι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η ανάρτηση της Κέιτι Ζακαράια

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για το εξαιρετικό προνόμιο να υπηρετώ ως Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η υπηρεσία προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 250 χρόνια, αποτελεί την τιμή μιας ολόκληρης ζωής. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει στην Αμερική ότι μπορούμε να γίνουμε και πάλι μεγάλοι, και εργάζεται καθημερινά για να κάνει αυτή τη μεγαλοσύνη πραγματικότητα. Η εμπιστοσύνη που μου δείχνει αποτελεί πραγματικό προνόμιο, ενώ η ηγεσία του είναι ευλογία για αυτή τη χώρα.

Το έργο που μας περιμένει είναι να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε ισχυρά αποτελέσματα για τη χώρα μας και να επικοινωνούμε στον αμερικανικό λαό τις σημαντικές επιτυχίες που σημειώνει αυτή η Κυβέρνηση κάθε μέρα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με το δημοσιογραφικό σώμα του Λευκού Οίκου, καθώς και με δημοσιογράφους από όλη τη χώρα, για να γνωστοποιήσουμε αυτά τα επιτεύγματα. Το να διαδεχθώ την υπέροχη Καρολάιν Λίβιτ αποτελεί υψηλό πρότυπο, το οποίο αξίζει να ανταποκριθώ.

Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, και ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

Η Κέιτι Ζακαράια εμφανίζεται συχνά στα πλατό των δικτύων Fox News και Newsmax, τα οποία παρακολουθούν πολύ οι συντηρητικοί Αμερικανοί.

Σύμφωνα με τα βιογραφικά της στοιχεία στο LinkedIn, εργάζεται επίσης για την εταιρία μέσων ενημέρωσης που συνδέεται με τον Αμερικανό πρόεδρο, την Trump Media and Technology Group, καθώς και για την πλατφόρμα του, Truth Social.

Ανήκει επίσης στη συντηρητική οργάνωση Fix California, η οποία ιδρύθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκρενέλ, στενό συνεργάτη του Τραμπ.

Είναι πτυχιούχος Νομικής και έζησε στην Κίνα μεταξύ 2011 και 2013, όπου εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο.

Είναι παντρεμένη και έχει τέσσερα παιδιά.