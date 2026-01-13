Η Κίνα αντέδρασε έντονα στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών, απορρίπτοντας τις μονομερείς κυρώσεις και την εξωχώρια εφαρμογή αμερικανικής νομοθεσίας, μετά από ανάρτηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι χώρες που συνεχίζουν τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμό 25% στις εμπορικές τους συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας τη ρητορική πίεσης ενόψει των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον τόνισε μέσω ανάρτησης στο X ότι «η θέση της Κίνας κατά της αδιάκριτης επιβολής δασμών είναι σταθερή και σαφής», προσθέτοντας πως «οι δασμολογικοί πόλεμοι και οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητές».

«Η πίεση και ο εκβιασμός δεν λύνουν προβλήματα», υπογράμμισε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του Πεκίνου ενάντια σε μονομερείς ενέργειες που παρακάμπτουν το διεθνές δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας ξεκαθάρισε ακόμη ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται αποφασιστικά σε οποιεσδήποτε παράνομες μονομερείς κυρώσεις και στην εξωχώρια δικαιοδοσία», προειδοποιώντας ότι η Κίνα «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Πηγή: ΕΡΤ NEWS