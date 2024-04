Ο ηγέτης της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει παράνομη σχέση με μια ποπ -σταρ της χώρας, με την οποία μάλιστα έχει αποκτήσει και παιδί.

Πρόκειται για την Hyon Song-wol η οποία άφησε την καριέρα της στο μουσικό συγκρότημα Moranbong Band και πλέον εργάζεται στην προσωπική γραμματεία του δικτάτορα.

Την περασμένη εβδομάδα ο φακός την εντόπισε μαζί με τον Κίμ να κοιτάζει το κινητό της καθώς περπατούσε, ενώ οι άλλοι βοηθοί κρατούσαν μανιωδώς σημειώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Is this Kim Jong Un’s secret lover? North Korean pop star rumoured to have given birth to his love-child is spotted out with the tubby dictator https://t.co/84Pu8r15wL #Australia #birth #dailymail

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) April 12, 2024

