Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν υποσχέθηκε να ρίξει την κυβέρνηση αν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δεν υπαναχωρήσει από το δραστικό σχέδιο μείωσης κρατικών δαπανών που ανακοίνωσε την Τρίτη και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση δύο σημαντικών αργιών.

Εάν η Λεπέν συνεχίσει, ο πρόεδρος Μακρόν κινδυνεύει να χάσει ακόμη έναν πρωθυπουργό το φθινόπωρο, σε ένα πολιτικό αδιέξοδο που κάνει τη Γαλλία να μοιάζει όλο και πιο ακυβέρνητη.

«Αυτή η κυβέρνηση προτιμά να επιτίθεται στον γαλλικό λαό, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, παρά να κυνηγάει τη σπατάλη», δήλωσε η Λεπέν στο X, καθώς ο Μπαϊρού παρουσίασε ένα σχέδιο περικοπών 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση του δημόσιου χρέους της Γαλλίας ύψους 3,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ και την καταπολέμηση του υψηλού ελλείμματος.

