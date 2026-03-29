Την αντίδραση της Ιταλίας προκάλεσε το περιστατικό στην Ιερουσαλήμ, με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, να καταδικάζει τις ενέργειες των Ισραηλινών Αρχών.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός επέκρινε την παρέμβαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Νωρίτερα, το Λατινικό Πατριαρχείο είχε ανακοινώσει ότι οι Αρχές δεν επέτρεψαν στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα, Αρχιεπίσκοπο με καθολική δικαιοδοσία σε όλο το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να τελέσει τη λειτουργία.