Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα έπληξαν σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου το δεξαμενόπλοιο «Qendil», την ώρα που έπλεε νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Tο συγκεκριμένο πλοίο, που ανήκει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης και υπέστη, κατά τις ουκρανικές αρχές, κρίσιμες ζημιές.

Οι Ουκρανοί αναφέρουν πως πρόκειται για μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται άνευ προηγουμένου λόγω απόστασης και μεθόδου. Αν και δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιο, υπάρχει ένα ερώτημα που διακινείται τις τελευταίες ώρες, όσον αφορά τη διαδρομή που ακολούθησαν τα συγκεκριμένα drones μέχρι να χτυπήσουν το πλοίο και φυσικά από που μπορεί να εκτοξεύθηκαν.

Αν και μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε εάν έχουν περάσει εντός του ελληνικού εναέριου χώρου, – δεδομένου ότι το χτύπημα έγινε νοτιοδυτικά της Κρήτης -, εγχώριες στρατιωτικές πηγές και παράγοντες της αμυντικής βιομηχανίας εκτιμούν πως τα μη επανδρωμένα μέχρι να χτυπήσουν το πλοίο δύσκολα θα επιχειρούσαν να χάραξουν πορεία πάνω από την Ελλάδα, ή πιο συγκεκριμένα εντός του ελληνικού FIR.

Κι αυτό γιατί, όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές, θα ήταν σχετικά εύκολο να εντοπιστούν ή από κάποιο ραντάρ ή από κάποια συστήματα anti-drone τα οποία διαθέτουμε, ακόμα κι αν πετούσαν σε χαμηλό ύψος και σε συγκεκριμένη ακτίνα από τα συστήματα αυτά.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως ένα από τα πιθανά σενάρια είναι να έχουν εκτοξευθεί από κάποιο άλλο πλοίο το οποίο βρισκόταν σχετικά κοντά στο πλοίο στόχο και σε διεθνή ύδατα ή να έχουν εκτοξευθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.

Σημειώνεται επίσης πως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να έχει ζητηθεί κάποια συνδρομή από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.