Χρήστος Μαζάνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Ιταλικών Αρχών για κύκλωμα με ιερόδουλες στην Ιταλία, στο πελατολόγιο του οποίου περιλαμβάνονται ονόματα πολύ γνωστών επιχειρηματιών και ποδοσφαιριστών.

Η έρευνα των Αρχών οδήγησε σε συλλήψεις, αλλά και στην κατάσχεση ποσού που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο περίπου 70 ποδοσφαιριστές προερχόμενοι από ομάδες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, η Γιουβέντους, η Σασουόλο και η Βερόνα, φέρονται να συμμετείχαν σε συγκεκριμένα «πάρτι».

Μαρτυρίες γυναικών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση αναφέρουν ότι ορισμένοι πελάτες είχαν και σεξουαλικές επαφές μαζί τους, στο πλαίσιο «πακέτων» που προσφέρονταν. Τα πακέτα αυτά περιλάμβαναν μεταξύ άλλων διασκέδαση σε γνωστά καταστήματα και σεξουαλική συνεύρεση. Οι έρευνες, συντονίζονται από την αναπληρώτρια εισαγγελέα του Μιλάνου Μπρούνα Αλμπερτίνι σε συνεργασία με την Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος.

Το modus operandi της οργάνωσης

Υψηλόβαθμοι Ιταλοί αξιωματικοί, οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση, ανέφεραν πως ο τρόπος δράσης φαίνεται να είναι σαφής. Μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων σε χώρους της νυχτερινής ζωής του Μιλάνου, οργάνωνε βραδιές με πολυτελείς συνοδούς, βασιζόμενη σε μια εκτενή λίστα εύπορων πελατών. Συγκεκριμένα επιχειρηματίες, VIP και πολλούς ποδοσφαιριστές της Serie A, κατοίκους Μιλάνου, αλλά και όχι μόνο. Υπάρχουν, μάλιστα, ενδείξεις, ότι ορισμένοι ταξίδευαν από άλλες πόλεις για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Μιλάνου «οι έρευνες επέτρεψαν τη συγκέντρωση σημαντικού αριθμού αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος των υπόπτων, οι οποίοι φέρονται να έδρασαν από κοινού με άλλα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συνοδοί και υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων».

Η εταιρεία φέρεται να προσέφερε ολοκληρωμένα «πακέτα». Βραδιές σε χώρους νυχτερινών καταστημάτων και στη συνέχεια διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία. Η δυνατότητα αυτή παρεχόταν στους πελάτες – ποδοσφαιριστές ή VIP- έναντι καταβολής χιλιάδων ευρώ. Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,2 εκατ. ευρώ μηνιαίως. Ο αριθμός των εμπλεκόμενων διάσημων θεωρείται σημαντικός. Μάλιστα στο έγγραφο του Ανακριτή του Μιλάνου, τα ονόματα των πελατών είναι τουλάχιστον πενήντα, μεταξύ των οποίων όχι μόνο ποδοσφαιριστές, αλλά και άλλοι αθλητές.

«Έχω έναν φίλο, οδηγό της F1… που έρχεται απόψε στο Μιλάνο, θέλει μια κοπέλα», αναφέρεται σε καταγεγραμμένη συνομιλία.

Έκαναν χρήση «αερίου γέλιου» για ευφορία

Κατά τη διάρκεια των βραδιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, γινόταν χρήση και «αερίου γέλιου», της λεγόμενης «ουσίας του μπαλονιού», μιας χημικής ουσίας που προκαλεί ευφορία χωρίς να αφήνει ίχνη και, για τον λόγο αυτό, δεν ταξινομείται ως απαγορευμένη ουσία ντόπινγκ.

Οι αθλητές, συνεπώς, μπορούσαν να τη χρησιμοποιούν, καθώς δεν θα ανιχνευόταν σε ενδεχόμενους ελέγχους. Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, που θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές: διευκόλυνση και εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στρατολογούσαν νεαρές γυναίκες που παρείχαν υπηρεσίες και στη Μύκονο

Οι ερευνητές συνέλεξαν σημαντικό όγκο αποδεικτικών στοιχείων που, σύμφωνα με τα ευρήματα, καταδεικνύουν ότι η εταιρεία στρατολογούσε όχι μόνο επαγγελματίες συνοδούς, αλλά και νεαρές γυναίκες που προσελκύονταν στον κύκλο των κοσμικών εκδηλώσεων.

Οι γυναίκες – περίπου δέκα συνολικά, Ιταλίδες και αλλοδαπές ηλικίας 18 έως 30 ετών, στις οποίες αναλογούσε το 50% των κερδών- φέρονται να διέμεναν σε χώρους της ίδιας της εταιρείας στο Τσινιζέλο Μπάλσαμο και να παρείχαν τις ίδιες υπηρεσίες και στη Μύκονο.

Δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια όλο το δίκτυο των καταστημάτων και των περιοχών που εμπλέκονται. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση φαίνεται να αφορά την αποκαλούμενη «καλή κοινωνία» του Μιλάνου ως πελατεία, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και εκμετάλλευσης της πορνείας σε χώρους της νυχτερινής ζωής της πόλης.

Δηλαδή, με λίγα λόγια, φέρεται να τους προσφερόταν ένα πλήρες «after match» πακέτο υπηρεσιών, που περιλάμβανε έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, διαμονή σε ξενοδοχείο και συνοδό.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα για την υπόθεση η Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος:

Οι αρχές εμπλέκουν γνωστά club και εστιατόρια της πόλης, μεταξύ των οποίων το Langosteria Bistrot, το Jazz Cafe, το Dolce & Gabbana Martini Bar, το Ten Eleven Portrait Milano, το Osteria La Risacca, το Riviera Milano, καθώς και το Voya Rooftop στον 20ό όροφο της Torre World Join Center, στην περιοχή Portello, μεταξύ πολλών άλλων.