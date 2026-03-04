Ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-35I Adir κατέρριψε ένα ρωσικής κατασκευής ιρανικό αεροσκάφος Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους από F-35.

Πρόκειται για το πανίσχυρο stealth μαχητικό του Ισραήλ που φέρει μοναδικά ηλεκτρονικά συστήματα (avionics), συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (EW) και συστήματα διοίκησης/ελέγχου που αναπτύχθηκαν από την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία και ενσωματώθηκαν απευθείας στην αρχιτεκτονική του αεροσκάφους.

Είναι σχεδιασμένο για υψηλή αόρατοτητα (stealth) και θεωρείται κυρίαρχο στην καταστολή εχθρικής αεράμυνας (SEAD – Wild Weasel), καθιστώντας το ικανό να επιχειρεί σε περιβάλλοντα με έντονη αντιαεροπορική κάλυψη.

Δείτε βίντεο: