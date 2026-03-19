Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει ενέργεια σε τιμές της αγοράς χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις δυτικές κυρώσεις και θα προσφέρει αμοιβαία αποδεκτούς τρόπους πληρωμής, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο ρώσος υφυπουργός Ενέργειας Πάβελ Σορόκιν.

Η Ρωσία, δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο και η χώρα με τα μεγαλύτερα στον κόσμο κοιτάσματα φυσικού αερίου, είδε να αυξάνεται η ζήτηση για τις εξαγωγές της, αφού ο πόλεμος στο Ιράν παγίδευσε στον Κόλπο ένα τμήμα της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής.

«Συνεργαζόμαστε με τους ινδούς εταίρους μας και δουλεύουμε πάνω σε αμοιβαία επωφελή βάση», δήλωσε ο Σορόκιν μιλώντας στα αγγλικά στο Ρόιτερς από το Νέο Δελχί. «Πιστεύουμε ότι βασικά δεν θα πρέπει να υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί από κυρώσεις και πως κάθε χώρα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει με ποιον θα συνεργασθεί».

Όταν ερωτήθηκε αν οι πληρωμές γίνονται σε γιουάν ή ρούβλια, ο Σορόκιν δήλωσε: «Εργαζόμαστε με τους εταίρους μας μέσω συνήθως αποδεκτών πρακτικών».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργασθεί με οποιονδήποτε αγοραστή υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε εξαίρεση 30 ημερών επιτρέποντας στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία, σ’ ένα βήμα με στόχο τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών που πλήττονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ, που αποτελεί τιμή αναφοράς για την παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, επιτάχυνε σήμερα την άνοδό της κάνοντας άλμα άνω του 10%, καθώς η αγορά ανησυχεί για τον αντίκτυπο των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής.

Γύρω στις 11:35 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας σημείωνε αύξηση 9,92% στα 118,03 δολάρια, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αυξηθεί πάνω από 10%. Το αμερικανικό αντίστοιχό του, το βαρέλι του West Texas Intermediate (WTI), κατέγραφε αύξηση 2,59%, στα 98,81 δολάρια.

