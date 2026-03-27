Μια αποστολή περίπου 150 τόνων τροφίμων και βασικών ειδών έφτασε από τη Ρωσία στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές.

«Η αποστολή θα παραδοθεί στην Ερυθρά Ημισέληνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία θα την διανείμει στους φτωχούς και τους άπορους», ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής.

Η προσπάθεια συντονίστηκε και από το γραφείο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Pure Heart.

Πάνω από 300 τόνοι φαρμάκων παραδόθηκαν επίσης νωρίτερα στο συνοριακό πέρασμα Αστάρα στο Αζερμπαϊτζάν και στη συνέχεια παραδόθηκαν σε Ιρανούς αξιωματούχους, όπως ενημέρωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων τον τηλεοπτικό σταθμό RTVI.