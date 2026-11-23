Σε νέο επίπεδο κλιμάκωσης οδηγούνται οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Ταλίν, έπειτα από τις σημερινές αιχμηρές τοποθετήσεις της ρωσικής διπλωματίας.

Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξαπέλυσε ευθείες κατηγορίες κατά της εσθονικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι διευκολύνει ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών στόχων μέσω της ανοχής που επιδεικνύει στον εναέριο χώρο της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς, η Εσθονία κατηγορείται ότι επιτρέπει στις ουκρανικές δυνάμεις να αξιοποιούν τον εσθονικό εναέριο χώρο με «διακριτικό» τρόπο, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις εντός της ρωσικής επικράτειας. Η Μόσχα θεωρεί πως η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί απλώς μια έμμεση στήριξη προς το Κίεβο, αλλά συνιστά ενεργό εμπλοκή που διευκολύνει επιχειρησιακά την ουκρανική πλευρά.

Στη δήλωσή του, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη στάση της Εσθονίας ιδιαιτέρως προκλητική, ανεβάζοντας τους τόνους της ρητορικής του.

Το υπουργείο προέβη σε αυτόν τον ισχυρισμό, αφού κάλεσε τον επιτετραμμένο της Εσθονίας στη Μόσχα για να διατυπώσει επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με την απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα κοινά σύνορά της με τη Ρωσία,

Το υπουργείο κατηγόρησε επίσης την Εσθονία ότι προσπαθεί να παρεμποδίσει την κυκλοφορία ρωσικών φορτηγών πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα.