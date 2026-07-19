Στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων βρέθηκε εκ νέου η ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα από τα πιο ισχυρά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους από την αρχή της πολεμικής σύρραξης.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ολέθρια αυτή νυχτερινή επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη 16 πολίτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Οι τοπικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στα σημεία των εκρήξεων, καθώς οι ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές είναι εκτεταμένες.

Η αεράμυνα της πόλης τέθηκε σε πλήρη συναγερμό προκειμένου να αναχαιτίσει το κύμα των πυραύλων, όμως ο μεγάλος όγκος και η ταχύτητα των βαλλιστικών βλημάτων κατέστησαν το έργο των αρχών εξαιρετικά δύσκολο.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την πόλη σε μια επίθεση με 41 πυραύλους διαφόρων τύπων και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια σε διάφορες συνοικίες.

Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτιριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι τρεις άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο στρατός του Κιέβου δήλωσε ότι κατέρριψε 18 πυραύλους στη σημερινή επίθεση που βασικό στόχο είχε την ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόσθεσε ότι καταρρίφθηκαν επίσης 108 από τα 125 drones.

«Η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους είναι η διαρκής και βασική μας προτεραιότητα τώρα», δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ.

Σημειώνεται πως η νέα αυτή κλιμάκωση επαναφέρει στο προσκήνιο τις έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των αμάχων και την αντοχή των αμυντικών συστημάτων της χώρας απέναντι σε τόσο μαζικές επιχειρήσεις