Ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όχι μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 30 και κατέστρεψε ιστορικά κτίρια στην καρδιά της πόλης, ανακοίνωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την πιο φονική μεμονωμένη φετινή επίθεση, όταν η Ρωσία έπληξε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους στρατιωτικό ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στη Λβιβ από την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλο ήταν ένα 14χρονο κορίτσι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ενώ πέντε παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Μακσίμ Κοζίτσκιι.

Ο Αντρίι Σαντόβι, ο δήμαρχος της Λβιβ, η οποία είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας της Λβιβ, δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι μια μαία και ένας άνδρας, ενώ 35 άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική βοήθεια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, στο οποίο ο δήμαρχος εικονίζεται ανάμεσα στα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτιρίου, δήλωσε πως υπέστησαν ζημιές περισσότερες από 50 κτιριακές δομές, από σχολεία μέχρι κατοικίες και κλινικές, οι περισσότερες στην καρδιά της πόλης.

Αυτόπτης μάρτυρας στην πόλη ανέφερε επίσης στο Ρόιτερς πως υπάρχουν ζημιές σε κτίρια.

Στη γειτονική Πολωνία απογειώθηκαν σήμερα πολεμικά αεροσκάφη για τρίτη φορά σε οκτώ ημέρες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εθνικού εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

«Ήταν άλλη μια νύχτα με πολλή δουλειά για ολόκληρο το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Πολωνία εξαιτίας … των πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από τη μεγάλου βεληνεκούς αεροπορία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η διοίκηση μέσω του X.

Η Ρωσία έπληξε σήμερα επίσης το Κίεβο και άλλες περιφέρειες με πυραύλους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Η Ρωσία σφυροκοπά τις τελευταίες ημέρες την Ουκρανία με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μερικοί ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αναφέρουν πως πρόκειται για την απάντηση της Μόσχας στην πρόσφατη επιδρομή του Κιέβου στο ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία δεν έχει ακόμα σχολιάσει τις επιθέσεις στην Πολτάβα και τα σημερινά πλήγματα στη Λβιβ και το Κίεβο.

Πολυκατοικίες επλήγησαν από την επίθεση αυτή, ανέφερε ο Κοζίτσκι μέσω του Telegram, ενώ ο δήμαρχος της πόλης Άντριι Σαντόβι ανέφερε από την πλευρά του πως οι νεκροί είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα.

