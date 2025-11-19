Σιγκαπουριανοί μηχανικοί ανέπτυξαν «βακτηριακό σκυρόδεμα» που περιέχει αδρανή βακτήρια που ενεργοποιούνται όταν σχηματίζονται ρωγμές, παράγοντας ασβεστόλιθο που σφραγίζει αυτόματα τη ζημιά. Το σκυρόδεμα επιδιορθώνεται αυτόματα, όπως ακριβώς το ανθρώπινο δέρμα.

Επιστημονικό γεγονός: Τα σπόρια του βακτηρίου Bacillus αναμειγνύονται με γαλακτικό ασβέστιο (τα θρεπτικά συστατικά τους) στο υγρό σκυρόδεμα. Όταν σχηματίζονται ρωγμές και διαρρέει νερό, τα αδρανή βακτήρια ξυπνούν, καταναλώνουν το γαλακτικό ασβέστιο και παράγουν ασβεστόλιθο (ανθρακικό ασβέστιο) που γεμίζει τις ρωγμές μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Η Σιγκαπούρη ανακατασκεύασε τη Γέφυρα Marina Bay χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνολογία το 2024. Μετά από 18 μήνες τροπικής ζέστης, έντονης κυκλοφορίας και σεισμών, το σκυρόδεμα δεν παρουσίασε δομική φθορά. Το συμβατικό σκυρόδεμα θα χρειαζόταν επισκευές μέχρι τώρα.

Αυτό θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στις παγκόσμιες υποδομές. Τα κτήρια και οι γέφυρες μπορούν να διαρκέσουν 1.000+ χρόνια αντί για 50-100. Το κόστος συντήρησης μειώνεται κατά 60%. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε ζώνες καταστροφών, όπου οι γρήγορες αυτοθεραπευτικές του ιδιότητες αποτρέπουν τις καταρρεύσεις.

Τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν σε αδρανή κατάσταση για 200 χρόνια σε σκυρόδεμα, παρέχοντας αιώνες αυτοθεραπευτικής ικανότητας. Η Σιγκαπούρη εξάγει αυτήν την τεχνολογία σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang, Σιγκαπούρη, Journal of Construction and Building