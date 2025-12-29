Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δημοσίευσε τη Δευτέρα βίντεο που δείχνει ένα μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της και ένα σκάφος του Ναυτικού της να παρακολουθούν αεροσκάφη και πλοία των Κινέζων κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ασκήσεων της Κίνας.

Σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας το βίντεο αυτό δίνεται ως απάντηση στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025».

Το υπουργείο δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με τίτλο «Ανθεκτική Ταϊβάν. Σταθερή Άμυνα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.