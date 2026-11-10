Κατηγορηματικά αντίθετη εμφανίζεται η Τεχεράνη απέναντι στις αιτιάσεις του Παρισιού που τη συνδέουν με πρόσφατο περιστατικό κυβερνοπολέμου, χαρακτηρίζοντας τις γαλλικές αναφορές πλήρως αστήρικτες. Η ιρανική πλευρά αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στο εκτεταμένο ψηφιακό χτύπημα, το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε εμπορικές υποδομές τροφίμων επί γαλλικού εδάφους.

Το συμβάν, το οποίο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου Οκτωβρίου, αφορούσε μια ασυνήθιστη αλλά στοχευμένη ψηφιακή εισβολή. Οι χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης σε εκατοντάδες μονάδες ψύξης γνωστών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θέτοντας εκτός λειτουργίας τον εξοπλισμό και προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε ευπαθή προϊόντα.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό ΥΠΕΞ «απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες και μονομερείς κατηγορίες που διατύπωσε η γαλλική κυβέρνηση εναντίον του Ιράν σχετικά με φερόμενες κυβερνοδραστηριότητες στη Γαλλία», προσθέτοντας ότι «καταδικάζει έντονα αυτή την τετριμμένη πολιτική εκτόξευσης κατηγοριών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Η Γαλλία, η οποία κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ιράν ότι ευθύνεται για τις κυβερνοεπιθέσεις κατά ψυγείων γαλλικών σούπερ μάρκετ, «δεν αποκλείει τίποτα» όσον αφορά την αντίδρασή της απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Εκτός από την κλήση του Ιρανού πρεσβευτή στο ΥΠΕΞ και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών κυρώσεων, «σας λέω επίσης ότι δεν αποκλείουμε τίποτα και ότι θα λάβουμε όλα τα μέτρα, περιλαμβανομένων κάποιων στα οποία δεν θα αναφερθούμε δημοσίως, τα οποία θα κρίνουμε αναλογικά και απαραίτητα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή και για να τιμωρήσουμε τους δράστες αυτής της απαράδεκτης επίθεσης», εξήγησε ο Μπαρό.