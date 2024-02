Ο Αλεξέι Ναβάλνι «δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Λετονίας, αφού η Ρωσία ανέφερε σήμερα ότι ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης «κατέρρευσε και πέθανε».

Τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανακοίνωσαν τον θάνατο του Ναβάλνι προκαλώντας σοκ και οργή σε όλη την Ευρώπη, με τους παγκόσμιους ηγέτες να δείχνουν με το δάχτυλο ως υπεύθυνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ως ο πιο ένθερμος εγχώριος επικριτής του Πούτιν, ο Ναβάλνι πρωτοστατούσε ενάντια στην διαφθορά και οργάνωνε μαζικές διαδηλώσεις προκαλώντας την οργή του Κρεμλίνου.

Ο 47χρονος εθεάθη για τελευταία φορά μέσω βίντεο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την Πέμπτη. Φαινόταν να είναι ευδιάθετος, γελαστός και αστειευόταν μέσα από το κελί του με τους δικαστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η μητέρα του Ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα, πως ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη Νόβαγια Γκαζέτα, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια έγραψε σήμερα στο Facebook: «Δεν θέλω να ακούσω για συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου) σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος».

Όμως η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών ανέφερε σε σημερινή δήλωση ότι ο Ναβάλνι αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από μια βόλτα και έχασε τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο έφτασε για να τον σώσει, όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε: «Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος A. Navalny αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο και σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του. Οι ιατροί του ιδρύματος έφτασαν αμέσως και κλήθηκε ιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης. Έγιναν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάνηψης, αλλά δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών επιβεβαίωσαν τον θάνατο του καταδικασθέντος. Τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση».

Ο επικριτής του Κρεμλίνου είχε τεθεί σε απομόνωση πριν λίγες ημέρες για 10 ημέρες, σε φυλακή στην Αρκτική, επειδή δεν δήλωσε το όνομά του με τον προσήκοντα τρόπο σε φρουρό, όπως έχε δηλώσει η εκπρόσωπός του.

Υπενθυμίζεται πως το 2020, ο ακτιβιστής δικηγόρος είχε πέσει θύμα δηλητηρίασης με το νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ με τους συνεργάτες του να κατηγορούν την Μόσχα, κάτι που η ρωσική κυβέρνηση έχει αρνηθεί σθεναρά. Μετά τη θεραπεία του στη Γερμανία, επέστρεψε στη Ρωσία το 2021 όταν και συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του υπ’ αριθμόν 1 αντιπάλου του Κρεμλίνου.

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι «η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι’ αυτό τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες» προσθέτει.

Τέλος ο Σαρλ Μισέλ σημειώνει ότι «οι μαχητές πεθαίνουν. Αλλά ο αγώνας για ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ».

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος είπε πως «η Ρωσία δεν είναι εδώ και καιρό δημοκρατία (…) Ο Ναβάλνι πιθανόν πλήρωσε το θάρρος του με την ζωή του». Υπενθύμισε ακόμα ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε νοσηλευθεί στο Βερολίνο έπειτα από δηλητηρίαση και είχε το θάρρος να επιστρέψει κατόπιν στην Ρωσία. «Τώρα πλήρωσε πιθανότατα αυτό του το θάρρος με τη ζωή του», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε: «Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Μίχαελ Ροτ σχολίασε ότι «ο Πούτιν ενεργεί σαν νονός της μαφίας, σύμφωνα με την παράδοση του Στάλιν: κάθε τόσο μια δολοφονία επί πληρωμή προκειμένου να εκφοβίσει τα επικριτικά μυαλά που αμφισβητούν την παντοδυναμία του». Η Ρωσία είναι «μια τυπική δικτατορία», έγραψε ο κ. Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς έγραψε πως ο Ναβάλνι «δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο».

«Ό,τι και να σκέφτεται κανείς για τον Αλεξέι Ναβάλνι ως πολιτικό, απλώς δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο. Αυτό είναι ένα γεγονός και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει για την αληθινή φύση του σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους», έγραψε ο Λετονός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «πρέπει να λογοδοτήσει» για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι – λέγοντας ότι το κράτος της Ρωσίας υπό τον Πούτιν «κατασκευασμένες κατηγορίες […] τον δηλητηρίασε, τον έστειλε σε μια φυλακή της Αρκτικής».

Navalny fought bravely against corruption.

Putin’s Russia fabricated charges against him, poisoned him, sent him to an arctic penal colony & now he has tragically died.

Putin should be accountable for what has happened – no one should doubt the dreadful nature of his regime.

— David Cameron (@David_Cameron) February 16, 2024