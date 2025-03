Η ένταση και ο σοκαριστικός διάλογος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ γραφείο χθες εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες.

Ένα από τα στιγμιότυπα που απαθανατίστηκαν και έγινε viral σε λίγες ώρες ήταν η αντίδραση της Ουκρανής πρέσβειρας, Οξάνα Μαρκάροβα, που παρακολουθούσε ανήσυχη τον διάλογο και τους διαξιφισμούς των δύο ηγετών.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε τους τόνους και άρχισε να επιτίθεται στον πρόεδρο της χώρας της, η Μαρκάροβα άρχισε να σκύβει το κεφάλι και να φαίνεται ανήσυχη. Όσο η ένταση κορυφωνόταν ο φακός την συνέλαβε να καλύπτει το πρόσωπό της με το δεξί της χέρι, κλείνοντας τα μάτια και να βουρκώνει.

