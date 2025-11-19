Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμερίζεται τον στόχο της προσπάθειας που καταβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη γειτονική της χώρα, μετά το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και να συρρικνώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».