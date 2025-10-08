Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών, υπερασπιζόμενη ταυτόχρονα την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία έναντι της Ελλάδας.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η Ζαχάροβα απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις της Φινλανδής υπουργού Εξωτερικών, Ελίνα Βάλτονεν, η οποία είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι παραβιάζει «κάθε μία από τις δέκα αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι».

Η Ρωσίδα αξιωματούχος χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απροκάλυπτο ψέμα» και αντέτεινε ότι οι ίδιες οι χώρες-μέλη του ΟΑΣΕ είναι εκείνες που έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τις θεμελιώδεις αυτές αρχές.

Παραθέτοντας σειρά παραδειγμάτων, η Ζαχάροβα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εμπλοκή της χούντας των συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974, στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999, στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008, καθώς και στη «δυτική υποστήριξη του πραξικοπήματος του 2014» στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της στην Ελλάδα, την οποία κατηγόρησε για «παραβίαση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ κρατών», επικαλούμενη το «μπλοκάρισμα διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας μέχρι το 2018».

Στην ίδια ανάρτηση, η Ζαχάροβα εξαπέλυσε και προσωπική επίθεση κατά της Φινλανδής υπουργού, αποκαλώντας την «τεχνολόγο και χρηματοοικονομικό στέλεχος, αλλά όχι διπλωμάτη». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας πως «στη Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζονται επαγγελματίες στις θέσεις ευθύνης» και πως «όλοι γνωρίζουν ποιο είναι το πραγματικό βάρος της Ε.Ε., την οποία ελέγχει μια γυναικολόγος».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Ζαχάροβα έχει ως εξής:

«Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν δήλωσε: «Με τις ενέργειές της, η Ρωσία παραβιάζει καθεμία από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι — τις ίδιες αρχές στη διαμόρφωση των οποίων είχε συμμετάσχει πριν από πενήντα χρόνια».

Απροκάλυπτο ψέμα, στο οποίο όλοι έχουν πλέον συνηθίσει. Ωστόσο, σε ένα σημείο έχει δίκιο η Βάλτονεν: οι αρχές του Ελσίνκι, που θεσπίστηκαν πριν από μισό αιώνα, πράγματι παραβιάζονται. Μόνο που παραβιάζονται από εκείνους που τις υπέγραψαν — από τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ.

Ιδού μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα:

Αρχή I. Κυρίαρχη ισότητα και σεβασμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριαρχία: 1974 – Παρέμβαση της Χούντας των Μαύρων Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη διακοινοτική σύγκρουση στην Κύπρο, απόπειρα προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα.

Αρχή II. Μη χρήση ή απειλή χρήσης βίας: 1999 – Βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ χωρίς εντολή του ΟΗΕ.

Αρχή III. Απαραβίαστο των συνόρων: 2008 – Αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου από τις δυτικές χώρες χωρίς τη συναίνεση της Σερβίας.

Αρχή IV. Εδαφική ακεραιότητα των κρατών: 1991–1992 – Αναγνώριση από τη Γερμανία της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας εν μέσω εθνοτικών συγκρούσεων στη Γιουγκοσλαβία, επιταχύνοντας τη διάλυση του γιουγκοσλαβικού κράτους.

Αρχή V. Ειρηνική διευθέτηση των διαφορών: 1995 – Επιχείρηση «Καταιγίδα» («Oluja»): Παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του ΟΑΣΕ και τρίτων μερών στη σύγκρουση μεταξύ Κροατίας και της Σερβικής Κράινα, το Ζάγκρεμπ απέρριψε τη διπλωματική λύση και προχώρησε σε εθνοκαθάρσεις.

Αρχή VI. Μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις: 2014 – Ο σκηνοθετημένος από τη Δύση «Μαϊντάν» και η υποστήριξη του πραξικοπήματος στην Ουκρανία.

Αρχή VII. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων: Δεκαετία του 2000 – Λειτουργία μυστικών φυλακών της CIA στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Αρχή VIII. Ισότητα και δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση: 1991 – Απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας που αρνήθηκε στους Κορσικανούς το δικαίωμα ύπαρξης εθνικής ταυτότητας και απαγόρευσε τον όρο «κορσικανικός λαός».

Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ των κρατών: Εως το 2018 – Το μπλοκάρισμα από την Ελλάδα διεθνών πρωτοβουλιών που αποσκοπούσαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (λόγω της εκκρεμότητας γύρω από το ζήτημα του ονόματος).

Αρχή X. Καλή πίστη στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων: 1965–2024 – Η άρνηση της Βρετανίας να εκπληρώσει τις διεθνείς νομικές της δεσμεύσεις και η συνεχιζόμενη κατοχή του νησιού Τσάγκος (Μαυρίκιος) στον Ινδικό Ωκεανό.

Υστερόγραφο:

Οπως μπορείτε να φανταστείτε, η Ελίνα Βάλτονεν ούτε από σπουδές ούτε από επαγγελματική εμπειρία είναι διπλωμάτης — και ποτέ δεν υπήρξε. Τεχνολόγος, μάνατζερ δημοτικών εκδηλώσεων, οικονομολόγος — οτιδήποτε εκτός από ειδικός στις διεθνείς σχέσεις. Στη Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζονται επαγγελματίες σε θέσεις ευθύνης. Και όλοι καταλαβαίνουν ποιο είναι το πραγματικό «όργανο» της Ε.Ε., την οποία ελέγχει μια γυναικολόγος όπως η Ούρσουλα (Φον ντερ Λάιεν)».