Σύμφωνα με νεώτερα δεδομένα, που δημοσιεύει η εφημερίδα Haaretz, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια πιθανή εκεχειρία με τον Λίβανο, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει από τις 19:00 τοπική ώρα.

Μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενδέχεται να ανακοινωθεί σύντομα, ακόμη και απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Πηγή από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρει πως υπάρχει πιθανότητα για εκεχειρία στον Λίβανο το βράδυ της Πέμπτης. “Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Τίποτα δεν είναι οριστικό, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σήμερα”, ανέφερε η πηγή».

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ωρών τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου αυτού πολιτικού τοπίου, διαδραμάτισε ο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Την ίδια ώρα, η Jerusalem Post τιτλοφορεί άρθρο σύμφωνα με το οποίο «Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Πρόεδρο του Λιβάνου Αούν για απευθείας επικοινωνία με τον Νετανιάχου, τη στιγμή που η Βηρυτός αρνείται οποιαδήποτε επαφή».

Επίσης, oι Times of Israel σε άρθρο τους αναφέρουν πως η Βηρυτός αρνείται την επικοινωνία με το Ισραήλ, την ώρα που ο Τραμπ, προσωπικά, πιέζει για την πρώτη επίσημη επαφή μεταξύ των ηγετών Λιβάνου και Ισραήλ.

Μέσα από αυτές τις διφορούμενες και αμφίσημες πληροφορίες, το μόνο σίγουρο συμπέρασμα είναι πως εδώ και μερικές ώρες διαδραματίζεται ένας διπλωματικός μαραθώνιος μεταξύ Ουάσιγκτον, Βηρυτού και Ιερουσαλήμ, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος για την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα επιτρέψει στο να καθίσουν στο τραπέζι ο στρατός του Λιβάνου με την Χεζμπολάχ, για να συμφωνήσουν στον αφοπλισμό της τελευταίας, και οι επίσημες κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, προκειμένου να καταλήξουν σε memorandum συμφωνίας που θα είναι το προοίμιο μίας συνθήκης ειρήνης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πως θα λυθεί το μείζον ζήτημα, που είναι η κατάληψη του νοτίου τμήματος του Λιβάνου από τη γραμμή του ποταμού Λιτάνι.