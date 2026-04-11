Αυξανόμενες πιέσεις δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz.

Όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει τη μείωση των επιθέσεων, ιδίως τη διακοπή των πληγμάτων στη Βηρυτό, καθώς και την έναρξη επαφών με τη λιβανέζικη κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, σε δύσκολη θέση βρίσκεται και η κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία επιδιώκει να αποφύγει την εμπλοκή του Ιράν στον έλεγχο των διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε απευθείας επαφές με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Haaretz, δεν αναμένονται ουσιαστικά αποτελέσματα από μια πρώτη συνάντηση, καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν ιδιαίτερα απομακρυσμένες, ειδικά ως προς το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.