Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, από τη Χάγη, ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδική πρωτεύουσα, συνοδευόμενο από το τραγούδι του Usher «Hey Daddy».

Το ασυνήθιστο αυτό «αφιέρωμα» παραπέμπει ξεκάθαρα στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος παρομοίασε χθες Τετάρτη τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας τον ως «μπαμπά» που επεμβαίνει σε καβγά μεταξύ παιδιών στην αυλή ενός σχολείου, μετά τη χρήση χυδαίας γλώσσας από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Ο μπαμπάς είναι σπίτι… Hey, hey, hey, Daddy», αναφέρει χαρακτηριστικά το tweet του Λευκού Οίκου.

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.

President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii

